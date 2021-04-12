台海局势 处置蒋介石铜像与建议对方修改党徽 民进党政府加紧削弱国民党政治符号 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 台湾已故总统蒋介石的铜像在绿营或台独人士眼里，属于“威权象征”。图为今年3月3日，基隆市两名警员在一座被人泼漆涂污的蒋介石雕像看守。（路透社） 字体大小: 小 中 大 民进党政府近期加紧削弱国民党的政治符号，先后指示政府机关处置包括已故总统蒋介石铜像在内的“威权象征”，并以跟“中华民国国徽”类似为由，建议在野的中国国民党修改党徽。据政治立场偏绿的《自由时报》上星期一（5日）报道，台湾总统蔡英文今年3月27日出席促进转型正义委员会（促转会）活动时表示，在台湾深化、巩固民主的过程中，一定要通过转型正义这一关。处置威权象征，除了需促转会持续规划沟通，相关政府机关也有责任共同参与。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民进党政府 促进转型正义委员会 威权象征 蒋介石铜像 中国国民党党徽 【视频】台东故事馆从收摊到重生 新疆呼图壁县一煤矿发生透水事故21人受困