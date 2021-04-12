处置蒋介石铜像与建议对方修改党徽 民进党政府加紧削弱国民党政治符号

民进党政府近期加紧削弱国民党的政治符号，先后指示政府机关处置包括已故总统蒋介石铜像在内的“威权象征”，并以跟“中华民国国徽”类似为由，建议在野的中国国民党修改党徽。

据政治立场偏绿的《自由时报》上星期一（5日）报道，台湾总统蔡英文今年3月27日出席促进转型正义委员会（促转会）活动时表示，在台湾深化、巩固民主的过程中，一定要通过转型正义这一关。处置威权象征，除了需促转会持续规划沟通，相关政府机关也有责任共同参与。