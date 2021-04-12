传美气候特使克里本周访华 将是拜登上任后首位访华高官

（华盛顿讯）美国媒体报道，美国总统气候问题特使克里预计本周访问中国，在中美紧张关系加剧之际，试图将气候变化列为两国能够更密切合作的领域。

若消息属实，这将是拜登政府上任后，首位高官出访中国。据《华盛顿邮报》昨天报道，克里的访华计划属于“敏感访问安排”，行程仍有可能被取消。

报道引述知情人士说，克里预计将在上海会见中方官员。不具名美国官员则称，克里计划与中国气候变化事务特使解振华会面。

美国国务院：目前无出访计划要宣布

不过，美国国务院发言人表示，“目前没有任何出访计划要宣布”。中国外交部也没有回应媒体有关克里访华的计划。不到一个月前，中美外交官才在阿拉斯加会面，双方公开互怼。

报道说，在中美于人权、贸易和安全问题上发生冲突并争夺全球影响力之际，克里访华凸显拜登政府致力在与中国竞争的同时也保持合作。

观察人士称，气候变化问题是中美两国为数不多的利益可能重叠的领域，在特朗普政府期间暂停的相关谈判有望重启。

按美国国务院的说法，克里与解振华已经开始接触。中国外交部发言人汪文斌2月26日也曾表示，解振华已与克里建立联系，并开展对话磋商。

克里此前一再强调，全球气候危机应该“分开处理”，形容这是“至关重要的独立问题”，并呼吁中美两大碳排放国携手合作。

美国将在4月22日至23日主持召开线上气候峰会。克里在峰会举行之前访问亚洲，在应对气候变化问题上寻求更强有力的国际承诺。

他在4月1日至9日访问阿联酋、印度和孟加拉，这三国都受邀出席气候峰会。中国预计将是克里亚洲行的其中一站。

克里在印度访问时表示，他对与中国合作抱有希望，但“没有信心”。

中国承诺在2060年之前实现碳中和，拜登政府则预料会在本月举行的国际气候峰会上宣布新的减排目标，并呼吁其他国家也提高各自的目标。拜登上台首日就推翻特朗普的气候政策，让美国重返《巴黎协定》。