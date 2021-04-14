曾是王岐山“大管家” 董宏违纪受贿遭开除党籍移送法办

今年68岁的董宏曾是中国国家副主席王岐山的“大管家”。从2000年至2006年，王岐山先后担任广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、中共海南省委书记、北京市市长，董宏在此期间以秘书身份辅佐王岐山。

中共中央纪委前晚通报，中央巡视组原副组长董宏严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，决定给予董宏开除党籍处分；并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

今年68岁的董宏曾是中国国家副主席王岐山的“大管家”。从2000年至2006年，王岐山先后担任广东省副省长、国务院经济体制改革办公室主任、中共海南省委书记、北京市市长，董宏在此期间以秘书身份辅佐王岐山。

分析：早已不在身边工作 董宏案不会波及王岐山

北京有关人士认为，董宏作为王岐山曾经的助手，被查肯定会引起外界猜测。不过，董宏2006年就离开王岐山出任中央文献研究室副主任，官至副部级。王岐山2007年中共十七大后升任中共政治局委员、国务院副总理，2012年中共十八大后更升任政治局常委、中纪委书记，现在仍担任国家副主席。董宏早已不在王岐山身边工作，董宏案件不会波及王岐山。

中纪委前天通报指，董宏理想信念坍塌，严重违反政治纪律和政治规矩，对中共不忠诚不老实，大搞迷信活动，违规干预和插手执纪执法活动；无视中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请，收受礼品礼金；纵容、默许亲属及身边工作人员利用其职务影响谋利；腐化堕落，家风败坏；大肆收钱敛财，大搞权钱交易，利用职务便利在企业经营、项目开发、工程承揽等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

有关人士分析，中纪委指董宏在中共十八大后仍然“不收敛，不收手”，这可能是他被查的主要原因。

同时，中纪委指董宏对中共不忠诚不老实，大搞迷信活动，大肆收钱敛财，大搞权钱交易，这样的“判词”十分严厉，可见董宏的案情相当严重，他将难逃牢狱之灾。

董宏1983年毕业于中国人民大学党史系，曾任中共中央顾问委员会常务副主任薄一波的秘书，中顾委研究室副主任。1992年，董宏任广东省佛山市市长助理，1998年后任广东省政府发展研究中心副主任、主任。

从2000年3月起，董宏作为王岐山的“大管家”先后担任广东省政府副秘书长，国务院经济体制改革办公室产业体制司司长，中共海南省委副秘书长，北京市政府副秘书长等职务。

2006年6月，董宏出任中央文献研究室副主任，官至副部级。2013年，60岁的董宏原本已到龄退休，但他又被招入中纪委书记王岐山主导的中央巡视组，作为中央巡视组副组长、组长参与多轮巡视工作，其中包括：2013年10月中央第二巡视组进驻新华社，董宏任副组长；2014年中央第十二巡视组巡视复旦大学和神华集团，董宏任组长。

据中纪委官网2015年消息，同年2月，中央第十二巡视组组长董宏在巡视反馈中指出，神华集团目前存在的突出问题主要包括：一些企业领导人操控重点合同煤审批权，谋取腐败“黑金”；煤炭灭火工程存在利益输送“黑洞”，灭火工程成为少数人的“暴利工程”，形成“链条式”腐败等严重问题。

去年10月2日，中纪委宣布，中央巡视组原副部级巡视专员董宏涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

董宏落马后，香港《星岛日报》曾报道，董宏的妻子也涉案，她组织了一个“艺术团”，近年非常活跃，在中国各地表演，与商界关系密切。

有关人士分析，中纪委前天指董宏“家风败坏”，显见董宏家属涉案的消息并非空穴来风。