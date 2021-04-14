台海局势

台制造首艘万吨两栖运输舰下水

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月14日 5:00 AM

台湾总统蔡英文（前排左六）昨天在高雄出席台湾首艘本土制造的万吨两栖船坞运输舰玉山舰命名暨下水典礼后，与众人合影。（路透社）
台湾总统蔡英文（前排左六）昨天在高雄出席台湾首艘本土制造的万吨两栖船坞运输舰玉山舰命名暨下水典礼后，与众人合影。（路透社）

字体大小:

（台北综合讯）台湾海军首艘本土制造的万吨两栖船坞运输舰昨天下水，该军舰投入使用后，可在南中国海及周边岛屿进行两栖作战、物资支援等任务。

综合路透社、中央社等报道，该运输舰命名为“玉山舰”，以台湾百岳之首玉山为意象。待装设完武器装备后，玉山舰预计明年交付台湾海军使用。

台湾总统蔡英文昨天上午在高雄出席玉山舰命名暨下水典礼时说：“玉山舰除了是海军第一艘万吨级两栖运输舰外，更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信能够强化海军执行任务的能力，让我们的国防力量更坚实。”

她还说，在台湾海军历史上，也曾有以玉山命名的军舰，此舰再次命名玉山，“除代表传承，也代表中华民国国军不怕挑战、克服万难的精神”。

由台湾国际造船公司（CSBC）制造，玉山舰全长153米、宽23米、满载1万零600吨。台船董事长郑文隆说，玉山舰可负责南中国海与外岛运输，暂时可执行两栖作战，具备匿踪构型、武装齐全，也拥有完整电磁脉冲防护性能。

他说，玉山舰配置台船智慧型调水系统，能提升舰艇机动性、灵活性，也导入全寿期管理系统（PLM，Product Life-cycle Management），以达成“修造合一”目的。

台湾海军发布的资料显示，中山科学研究院担任玉山舰武器与导弹系统组装，该舰将配备两座“海剑二”防空导弹系统、一座MK-75 76毫米快砲、两座MK-15方阵快砲，甲板可停放两架直升机，并装载LCU及LCM两栖登陆艇、AAV-7两栖突击车、重型车辆、悍马车等载具，搭载乘员673名官兵。

台湾海军还介绍，玉山舰平时可提供海军离岛物资运补、人员运送，灾害时期可执行救灾，成为海上临时野战医院，进行国际人道救援。若遭遇战事，则编成特遣部队执行两栖作战任务，进行增援、应援，以及外离岛归复作战。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容