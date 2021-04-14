台制造首艘万吨两栖运输舰下水

（台北综合讯）台湾海军首艘本土制造的万吨两栖船坞运输舰昨天下水，该军舰投入使用后，可在南中国海及周边岛屿进行两栖作战、物资支援等任务。

综合路透社、中央社等报道，该运输舰命名为“玉山舰”，以台湾百岳之首玉山为意象。待装设完武器装备后，玉山舰预计明年交付台湾海军使用。

台湾总统蔡英文昨天上午在高雄出席玉山舰命名暨下水典礼时说：“玉山舰除了是海军第一艘万吨级两栖运输舰外，更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信能够强化海军执行任务的能力，让我们的国防力量更坚实。”

她还说，在台湾海军历史上，也曾有以玉山命名的军舰，此舰再次命名玉山，“除代表传承，也代表中华民国国军不怕挑战、克服万难的精神”。

由台湾国际造船公司（CSBC）制造，玉山舰全长153米、宽23米、满载1万零600吨。台船董事长郑文隆说，玉山舰可负责南中国海与外岛运输，暂时可执行两栖作战，具备匿踪构型、武装齐全，也拥有完整电磁脉冲防护性能。

他说，玉山舰配置台船智慧型调水系统，能提升舰艇机动性、灵活性，也导入全寿期管理系统（PLM，Product Life-cycle Management），以达成“修造合一”目的。

台湾海军发布的资料显示，中山科学研究院担任玉山舰武器与导弹系统组装，该舰将配备两座“海剑二”防空导弹系统、一座MK-75 76毫米快砲、两座MK-15方阵快砲，甲板可停放两架直升机，并装载LCU及LCM两栖登陆艇、AAV-7两栖突击车、重型车辆、悍马车等载具，搭载乘员673名官兵。

台湾海军还介绍，玉山舰平时可提供海军离岛物资运补、人员运送，灾害时期可执行救灾，成为海上临时野战医院，进行国际人道救援。若遭遇战事，则编成特遣部队执行两栖作战任务，进行增援、应援，以及外离岛归复作战。