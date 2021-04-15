李克强称中美“脱钩”对谁都没有好处 学者：中国对美国仍有积极期待

受访学者说，尽管拜登主政百日对华战略暂未“去特朗普化”，但美国商界的支持目前也让全球化不可逆转，中国由此看准中美不会走向全面脱钩。

中美近期紧张关系不断加剧之际，中国国务院总理李克强前天强调，中美“脱钩”对谁都没有好处，呼吁两国尊重彼此核心利益和重大关切，加强对话沟通，妥善管控分歧，释放北京对改善与美关系尚未失去耐性的信号。