李克强称中美“脱钩”对谁都没有好处 学者：中国对美国仍有积极期待 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 中国国务院总理李克强前天在北京中南海紫光阁出席同美国工商界领袖的视频对话会。（中新社） 字体大小: 小 中 大 受访学者说，尽管拜登主政百日对华战略暂未“去特朗普化”，但美国商界的支持目前也让全球化不可逆转，中国由此看准中美不会走向全面脱钩。中美近期紧张关系不断加剧之际，中国国务院总理李克强前天强调，中美“脱钩”对谁都没有好处，呼吁两国尊重彼此核心利益和重大关切，加强对话沟通，妥善管控分歧，释放北京对改善与美关系尚未失去耐性的信号。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 中美脱钩 中国总理李克强 美国商会 中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆 美国总统气候问题特使克里 气候变迁 国务院重申严禁地方政府违规举债 中国驻英大使馆批评英国 用BNO把港人变成二等公民