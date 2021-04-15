拜登“非官方”代表团抵台 蔡英文表示竭诚欢迎

美国总统拜登派前参议员多德（Chris Dodd）率两名前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）组成的非官方代表团，昨天下午抵达台北，台湾总统蔡英文表示竭诚欢迎，也诚挚感谢拜登及美国政府对台湾的支持。

台湾总统府发言人张惇涵表示，蔡英文今天上午10时将接见多德等人，晚间在官邸设宴款待，期盼双方能就深化台美各层级及各领域的合作议题上，深入交换意见，持续强化台美关系的稳健发展。