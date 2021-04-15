拜登“非官方”代表团抵台 蔡英文表示竭诚欢迎 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 多德（左一）、阿米蒂奇（左三）及斯坦柏格（左二）昨天下午搭乘专机抵台，台湾外交部长吴钊燮（右二）及美国在台协会台北办事处处长郦英杰（右一）前往机场迎接。（台湾外交部网站） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登派前参议员多德（Chris Dodd）率两名前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）组成的非官方代表团，昨天下午抵达台北，台湾总统蔡英文表示竭诚欢迎，也诚挚感谢拜登及美国政府对台湾的支持。台湾总统府发言人张惇涵表示，蔡英文今天上午10时将接见多德等人，晚间在官邸设宴款待，期盼双方能就深化台美各层级及各领域的合作议题上，深入交换意见，持续强化台美关系的稳健发展。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台美关系 《台湾关系法》生效42周年 拜登对台政策 国务院重申严禁地方政府违规举债 中国驻英大使馆批评英国 用BNO把港人变成二等公民