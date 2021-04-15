国台办：军演彰显 遏制“台独”和台美勾连决心 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 中国国台办发言人昨天警告，民进党政府挟洋自重，幻想“以武谋独”只会把台湾推向灾难。图为3月8日台湾海军兰阳号护卫舰水兵在基隆军港列队，准备迎接台湾总统蔡英文前来视察。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国大陆国务院台湾事务办公室昨天表示，坚决反对美国渲染“中国军事威胁”论调和打“台湾牌”，并指出解放军演训是表现遏制“台独”和台美勾连的决心。根据新华社报道和中国评论新闻社刊登国台办昨天例行新闻发布会的文字记录，有记者提到美国海军航母罗斯福号进入南中国海，驱逐舰马斯汀号近距离跟踪监视中国航母辽宁号，眼下的台海局势犹如“巴尔干火药桶”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国务院台湾事务办公室 解放军台海演习 台独 国务院重申严禁地方政府违规举债 中国驻英大使馆批评英国 用BNO把港人变成二等公民