国台办：军演彰显 遏制“台独”和台美勾连决心

中国大陆国务院台湾事务办公室昨天表示，坚决反对美国渲染“中国军事威胁”论调和打“台湾牌”，并指出解放军演训是表现遏制“台独”和台美勾连的决心。

根据新华社报道和中国评论新闻社刊登国台办昨天例行新闻发布会的文字记录，有记者提到美国海军航母罗斯福号进入南中国海，驱逐舰马斯汀号近距离跟踪监视中国航母辽宁号，眼下的台海局势犹如“巴尔干火药桶”。