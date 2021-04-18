美日联合声明首度表达对台海局势关切 北京强烈反弹斥责美日搞小圈子

受访学者研判，美日联合声明的取态仅是起手式，拜登政府预计将在更多联盟式的抗中动作中，把触及北京敏感神经的台海问题纳入其中。

针对美日首脑峰会发表带有强烈抗衡北京色彩的联合声明，并在52年来首度表达对台海局势关切，中国大陆强烈反弹，斥责美日搞小圈子。受访学者研判，美日联合声明的取态仅是起手式，拜登政府预计将在更多联盟式的抗中动作中，把触及北京敏感神经的台海问题纳入其中。

美国总统拜登和日本首相菅义伟当地时间16日在华盛顿举行会晤。两国在随后发表的联合声明中，罕见提及“台湾海峡和平与稳定的重要性，以及鼓励和平解决两岸问题”。

这是继上月美日外交和国防部长的“2+2会议”联合声明后，两国再度就台海局势表态，也是自1969年时任美国总统尼逊和日本首相佐藤荣作会谈以来，美日首次在首脑会谈联合声明中，明确表达对台海问题的共同关注。

另外，声明也以严厉措辞，反对任何单方面改变东海现状的尝试，并批评北京在南中国海的“非法主张和活动”。声明还对香港、新疆人权现状表达严重关切。

美日首脑联合声明中的涉华内容，引发北京强烈反弹。中国大陆驻日大使馆发言人称，已向美国和日本提出严正交涉。

他强调：“台湾、新疆、香港等事务纯属中国内政，不容任何外部干涉。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。”

中国大陆驻美大使馆发言人也以回答记者问形式，表示强烈不满和坚决反对，谴责美日言论“完全超出正常发展双边关系的范畴”，“明明是企图在亚太地区搞分裂、搞针对别国的‘小圈子’，却冠之以‘自由开放’，实在是莫大的讽刺。”

台湾陆委会呼吁对岸理性面对国际社会关切

台湾民进党政府则对美日联合声明表示欢迎和感谢。总统府发言人张惇涵称，台海和平稳定，已从两岸关系范畴，提升至印太区域，甚至成为全球焦点，期盼北京为台海及区域间的安全与福祉做出正面贡献。

台湾外交部称，会与美、日及其他理念相近国家紧密合作，捍卫民主制度与共享价值及以规则为基础的国际秩序。陆委会则呼吁对岸理性面对国际社会关切，放弃以军事外交打压、强迫台湾接受其不当的政治主张。

菅义伟是拜登今年1月上台后接见的首位外国领导人。在中美对抗加剧背景下，此次会晤强调美日同盟重要性，被广泛视为华盛顿联合盟友对抗北京战略的一部分。

台湾国际战略学会理事长王崑义受访时向《联合早报》指出，美日联盟对台海问题表态只是起手式。

他预判：“在拜登联盟式的抗中下，台海问题将成为美国和盟国之间的重要议题，预计会有更多美国同其他盟国的峰会，纳入台海问题。”

日本因担心与中国大陆的经济联系削弱，并非在所有问题上都与美国保持步调一致，例如日本至今未因新疆问题对华实施制裁。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘受访时指出，菅义伟政府此次不顾中日关系可能受损，加剧在台海问题上与中国大陆对抗，显示这个问题上东京和华盛顿有一样的判断，认为如果没有美日军事同盟的直接威慑，无法遏制大陆用武力解决台湾问题的势头。

中国大陆近期显著加大对台军事压力，派出辽宁舰航母编队在台湾周边海域训练，频密出动军机飞赴台湾空域，本月12日更是派出25架军机，创下单日架数新高。

时殷弘判断，华盛顿和北京全方面的战略对抗竞斗下，台湾在美国战略中的战略地位急剧提高，按照中国大陆的意愿解决台湾问题的困难将显著加大。

（记者是《联合早报》北京特派员）