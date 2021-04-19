海军将领：台湾未来船舰命名将采更多本土元素

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月19日 5:00 AM

台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，星期二在台湾国际造船公司位于高雄的造船坞举行命名暨下水典礼，并以台湾最高峰“玉山”命名。巧合的是，台湾国际造船公司也是从原本的中文名称“中国造船公司”修改而来，不过其英文名称CSBC Corporation Taiwan中的“CSBC”，是旧名“中国造船公司”的英文名缩写。（路透社）
台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，星期二在台湾国际造船公司位于高雄的造船坞举行命名暨下水典礼，并以台湾最高峰“玉山”命名。巧合的是，台湾国际造船公司也是从原本的中文名称“中国造船公司”修改而来，不过其英文名称CSBC Corporation Taiwan中的“CSBC”，是旧名“中国造船公司”的英文名缩写。（路透社）

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台湾海军新型两栖船坞运输舰上星期二下水，并以台湾最高峰为意象，命名“玉山舰”。台湾海军主事将领认为，使用本土化的台湾意象命名，有助民众认同台湾及台军，未来船舰命名将采纳更多台湾元素。

台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，星期二上午在台船公司造船坞举行命名暨下水典礼，由总统蔡英文主持。海军主事将领指出，台湾海军过去对于巡防舰的命名方式，主要以中国历史名将为主，例如成功级的成功舰（以明末抗清名将郑成功命名）、田单舰（以战国时代齐国名将田单命名）等，拉法叶级则是以中国大陆城市为命名，例如康定舰。

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