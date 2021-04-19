海军将领：台湾未来船舰命名将采更多本土元素 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，星期二在台湾国际造船公司位于高雄的造船坞举行命名暨下水典礼，并以台湾最高峰“玉山”命名。巧合的是，台湾国际造船公司也是从原本的中文名称“中国造船公司”修改而来，不过其英文名称CSBC Corporation Taiwan中的“CSBC”，是旧名“中国造船公司”的英文名缩写。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾海军新型两栖船坞运输舰上星期二下水，并以台湾最高峰为意象，命名“玉山舰”。台湾海军主事将领认为，使用本土化的台湾意象命名，有助民众认同台湾及台军，未来船舰命名将采纳更多台湾元素。台湾自行建造新型两栖船坞运输舰的原型舰，星期二上午在台船公司造船坞举行命名暨下水典礼，由总统蔡英文主持。海军主事将领指出，台湾海军过去对于巡防舰的命名方式，主要以中国历史名将为主，例如成功级的成功舰（以明末抗清名将郑成功命名）、田单舰（以战国时代齐国名将田单命名）等，拉法叶级则是以中国大陆城市为命名，例如康定舰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本土化 台湾海军 国舰国造 去中国化 陈茂波：兼顾经济发展 港府将打击违反国安法资金活动 被视为“黑暴产品” 港Chickeeduck童装被大陆海关没收