郑永年：亚洲地区经贸制度化第一步 RCEP是世界经济中心转向亚太自然结果

香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年说，区域全面经济伙伴关系协定（简称RCEP）的诞生是世界经济中心转向亚太地区的自然结果，也是亚洲地区经贸制度化的第一步。

郑永年昨天（4月19日）下午在博鳌亚洲论坛2021年会“RCEP：前景与影响”解读，RCEP讲的是“发展”与“标准”之间，而跨太平洋伙伴全面进展协定（简称CPTPP）主要讲的是“标准”。

RCEP是由亚细安10国发起，中国、日本、韩国、澳大利亚及新西兰五国共同参与自由贸易协定，去年11月15日正式签签订。CPTPP则是亚洲、北美与南美的11个国家：日本、加拿大、澳洲、纽西兰、马来西亚、新加坡、越南、汶莱、墨西哥、智利、秘鲁签署的多边自由贸易协定，其前身是美国原本参与的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

郑永年说，“标准这一步更重要”，这与中国今天面临的许多困难也相关，尽管在实践中已经包含了规则和标准，但没有把这些标准“说出来”，因此RCEP是通向CPTPP的第一步。

郑永年并认为，RCEP是具有包容性的，任何国家都可以参与进来，而美国主导的多边主义是排他性的，这两种不同的多边主义正进行较量，前者是建立在发展利益上的多边主义，而后者则是以意识形态为基础的多边主义。而国际上的多边主义越来越多，也越来越廉价，真正的问题在于如何执行，否则像冷战时代，美苏都有自己多边主义，造成的是世界分裂。郑永年认为：“我们应当多做一点世界和平共处这样的多边主义，这是未来的发展方向。

同场出席者、中国原外经贸部副部长龙永图也呼应，国际和贸易领域的多边主义应尽量减少政治和意识形态的干扰，否则很难有客观的规则和标准。

谈到推进RCEP的前景，郑永年坦言“感到悲观”，因为地缘政治对世界贸易的影响太大。他直指美国制造的因素、尤其是印太战略给RCEP带来很大挑战。

郑永年分析，尽管亚太地区对经贸合作有客观需要，但同时面临两条路线之争，即经贸路线和军事路线。“如果美国所做的印太战略最终成为一个经济战略，我觉得没有关系，与RCEP互相竞争也没有关系”；但如果美国推动的印太战略往军事方向发展，“那这个RCEP就没有多大用。”

RCEP和CPTPP能否融合 龙永图：关键是美国态度

龙永图则说，RCEP应该是一个开始，RCEP的范围有限，印度最终没有谈成加入RCEP是憾事，因此他最希望RCEP和CPTPP将来能采取某种形式融合，成为亚太地区最大的贸易协定，“这应该是我们的努力方向”。

至于可行性，龙永图认为“关键是美国态度”，因为中国对两个区域贸易协定，一个已经参加，对另一个也是持积极态度。对此，郑永年则说，“如果中国要求美国做好事情，那不如自己做好事情”，因为美国自特朗普政府以来反华力量强大，他认为要求美国做好很难，但作为世界第二大经济体，中国自己本身的态度对亚洲格局有决定作用。

“不是说中国一定要主导，但中国到这个阶段，应当是实现单边开放政策，要比美国做得好”，郑永年说，美国是对等原则，而中国的单边开放在亚细安国家身上已有先例。

他也直言，中国开放领域还不够多，开放程度也还不足；而实际上中国通过深度开放可以改变整个亚洲格局，“开放任何一个领域，都可以改变世界资本流动方向。”

以人民币的国际化问题为例，这就取决于中国的开放态度，“如果中国开放程度够了，人民币自然成为至少是区域性货币，开放度不够就很难。”

博鳌论坛今年于4月18日至21日举行，联合早报是博鳌亚洲论坛的媒体合作伙伴。