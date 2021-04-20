出席上海原市长杨雄遗体告别仪式 分析：孟建柱未受旧部落马等事件影响

杨雄遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。中共政治局委员、上海市委书记李强和孟建柱等10多名现任和前任部级以上官员，向杨雄遗体三鞠躬，作最后送别。

上海市原市长杨雄遗体告别仪式4月16日在上海举行，中共前政治局委员、前中央政法委书记孟建柱前往送别。分析人士认为，这显示孟建柱近期在上海居住，并未受到旧部落马和政法系统教育整顿的影响。