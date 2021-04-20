中国政情 出席上海原市长杨雄遗体告别仪式 分析：孟建柱未受旧部落马等事件影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 今年74岁的孟建柱曾长期在上海工作，历任上海市前卫农场场长，上海市川沙县委书记、嘉定县委书记，上海市政府副秘书长，上海市副市长，上海市委副书记。（档案照） 字体大小: 小 中 大 杨雄遗体告别仪式在上海龙华殡仪馆举行。中共政治局委员、上海市委书记李强和孟建柱等10多名现任和前任部级以上官员，向杨雄遗体三鞠躬，作最后送别。上海市原市长杨雄遗体告别仪式4月16日在上海举行，中共前政治局委员、前中央政法委书记孟建柱前往送别。分析人士认为，这显示孟建柱近期在上海居住，并未受到旧部落马和政法系统教育整顿的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孟建柱 杨雄 周永康 政法系统反腐 谢长廷吁美日台尽快举行联合演习 中国每年出生人口或跌破1000万 专家建议直接放开生育越早越好