称美陆台升高应对冲突准备 台学者建议台尽快与美日建立对话机制

台湾国防大学中共军事事务研究所所长马振坤指出，从近来军事情势发展显示，台海紧张情势上升依旧没有改变，恶性螺旋没有消失，不但美中、两岸之间军事角力持续有增无减，而且强度也在增加。

美国总统拜登和日本首相菅义伟本月16日会面后，共同强调台湾海峡保持和平稳定的重要性，并鼓励和平解决海峡两岸问题。台湾学者专家分析，美陆台三方皆无意发生军事冲突，但有做升高应对冲突的准备，也建议台湾应尽快建立与美日双边关系的沟通与对话机制。

美日领导人在事后的联合声明中强调台湾海峡和平稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸议题。这是继1969年时任美国总统尼逊和日本首相佐藤荣作的会谈后，再度写入台湾。日本学者小笠原欣幸在面簿表示，日本报章头条、内页都是台湾，他从未看过台湾占这么大的版面，显示日美联合声明包含台湾的重要性。

台湾国策研究院举办的“美日峰会与台海有事”座谈会，董事长田弘茂昨天表示，拜登上任后，美中关系好像慢慢走向新的冷战局面，两岸关系非常紧张，在紧张的形势中，随时有擦枪走火的可能性。

与会的国防大学中共军事事务研究所所长马振坤指出，从近来军事情势发展显示，台海紧张情势上升依旧没有改变，恶性螺旋没有消失，不但美中、两岸之间军事角力持续有增无减，而且强度也在增加。

他说，过去解放军的辽宁舰离开母港到海域进行演训，美国航母编队若在东亚地区时，通常会保持一南一北，即美国航母编队若在南中国海，辽宁舰不是在东海，就是在西太平洋的宫古岛、台湾东部海域，双方有所区隔。

但最近辽宁舰编队与美国罗斯福号航母首次在同一个海域出现，双方最近距离只有400公里，都在双方航母编队火力打击范围内，算是“短兵相接”了。不过，辽宁舰并未如过去采取强制反制措施，显示解放军目前没有主动要制造冲突的意图。

台湾国防部副部长张哲平日前提及，台湾空军将会以临海向外30海浬空域作为空防底线，不让大陆军机逼近到30海里内。马振坤昨天指出，不只是解放军、美军在进行实战化演练，台湾军方也在提升相关战备。

台副防长：三方渐升高应对冲突所需军事准备

“美中台三方都没有要主动引发军事冲突的意图，但是三方却逐渐升高应对冲突所需要的军事准备。这表示三方心里都预期可能会发生冲突，所以要做好准备。在这样的预期下，美中台三方在台湾周边海空域的军事活动都提升警戒层级。”

台湾智库咨询委员赖怡忠认为，这次美日峰会声明的重要性，不亚于1996年4月17日美国总统克林顿与日本首相桥本龙太郎发表的美日同盟共同声明。

当年的声明标志了后冷战时代美日同盟的重要性，启动一系列美日同盟在后冷战时代的改革。今年4月16日美日峰会声明，扩大了美日同盟的范围和作用场域，类似“美日同盟再全球化”，或是“美日同盟全球化2.0”的合作议程。

他指出，美国是否援助台湾的战略模糊已慢慢走向清晰，虽然用词仍不放弃战略模糊。至于日本是否在美日同盟下支援盟国，虽不放弃模糊性，但走向确实越来越清晰。因此，在台海事态逐渐成为以美日同盟为基础的处理方式时，台湾与“美日同盟”建立直接的沟通对话机制，应是当务之急。