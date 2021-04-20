谢长廷吁美日台尽快举行联合演习

（台北综合讯）台湾驻日本代表谢长廷称，美日两国相隔半世纪再次于领袖峰会上谈及台湾海峡情势是个“大成就”，他呼吁美日台尽快举行联合演习，否则难以应对台湾发生的紧急况状。

综合《自由时报》与《联合报》报道，谢长廷前天受访时说，他无法预测北京是否会就美日联合声明进行报复。据《自由时报》报道，他还称美国承认“一个中国”原则，但“一开始就没有承认台湾是中国的一部分”，中国大陆抗议内政干预，美国根本不会接受这一套。

他也说，美国其实沒有违反与中国的联合公报，只是过去在事务上，“美国做得好像尊重中国而已。”

当地时间上周五，美国总统拜登和日本首相菅义伟在华盛顿举行会晤。两国在随后发表的联合声明中罕见提及“台湾海峡和平与稳定的重要性，以及鼓励和平解决两岸问题”。

这是继上月美日外交和国防部长的“2+2会议”联合声明后，两国再度就台海局势表态，也是自1969年以来，美日首次在领袖会谈联合声明中，明确表达对台海问题的共同关注。

谢长廷在受访时也建议，美日台之间尽快举行联合演习，可以先从救灾防灾做起，因为透过演习才能知道台、日、美各负责什么，才能分工。“如果平常不一起演习，一旦台湾有事，日本即使加入了，也可能无法发挥功能。”