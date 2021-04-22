习近平今天出席领导人气候峰会 拜登上台后中美元首首度同台

受访学者指出，习近平与会体现中国目前很看重与美国在气候领域的合作，希望利用双方有限的共同点，多少稳定动荡的两国关系，同时进一步塑造中国负责任大国的形象。

中国官方昨天宣布，中国国家主席习近平今天将出席美国总统拜登主持的领导人气候峰会。届时将上演拜登上台百日以来、中美元首首度同台，同时也为两国近日开启应对气候危机的合作进一步注入动能。

受访学者指出，习近平与会体现中国目前很看重与美国在气候领域的合作，希望利用双方有限的共同点，多少稳定动荡的两国关系，同时进一步塑造中国负责任大国的形象。

以视频方式出席并发表讲话

中国外交部发言人华春莹昨天宣布，习近平应拜登邀请，今天将在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表讲话。同为外交部发言人的汪文斌昨天在例行记者会上进一步表示，中国期待这次峰会能为全球合作应对气候变化挑战、推动《巴黎协定》全面有效实施，以及共同促进全球气候环境治理，提供有益的交流和合作平台。

中美气候特使上周在上海举行三天会谈后，上星期天发布应对气候危机联合声明，为拜登时代紧张的中美关系开启第一道合作之门。

有舆论认为习近平与会，形同为美国及拜登站台；但中国人民大学国际事务研究所所长王义桅接受《联合早报》采访时说，此举更多是为应对气候变化站台，也为改善中美关系寻找合作途径。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时说，应对气候变化目前是中美为数不多能找到共同利益的领域，习近平与会显示中国不希望错失与美合作的有限机会，借此加强中美合作态势，为两国关系注入稳定性。

李明江指出，元首与会有助于塑造中国承担国际责任的正面形象。“不参加反而可能招来负面评价，有损中国这段时间在气候问题上做出的积极努力”。

传秦刚将出任驻美大使 伯恩斯出任驻华大使

另一方面，近日也传出中国副外长秦刚将出任驻美大使，而小布斯时代的美国副国务卿伯恩斯（Nicholas Burns）将出任驻华大使。

《华尔街日报》前天引述消息人士披露，中国计划任命秦刚为新任驻美大使，接替在美长达八年的崔天凯。消息人士形容55岁的秦刚是一名谨慎而非“战狼式”的中国外交官。

李明江认为，秦刚非“战狼式”的作风，肯定对派驻美国有所加分。

王义桅相信，这项任命可能与秦刚受到中国领导人信任有关，希望让中美关系回归正常外交渠道，管控好危机和分歧。

加入中国外交部超过30年的秦刚，曾任外交部发言人多年；2018年他担任副外长主管欧洲事务和新闻，曾多次陪同习近平出访。

外界也普遍预期资深外交官、曾在美国政府任职27年的伯恩斯，将成为新任驻华大使。资深美中经济关系专家杜大伟（David Dollar）说：“这对中国来说可能是一个积极的信号，表明拜登正在认真对待这种互动。”他认为，65岁的伯恩斯不仅是政治人物，还有政策工作背景。

中国与全球化智库研究员储殷受访时说，伯恩斯的对华鹰派背景较好向美国国内交代，但他同时对中国也有一定了解，有助于避免误判。

李明江则说，拜登政府可能希望在中国有比较能干的政策执行者，因此一改过去以政治任命方式选派驻华大使，而考虑任命职业外交官出身的伯恩斯。

中美官方目前均尚未证实上述人事消息。

（记者是《联合早报》重庆特派员）