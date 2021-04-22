萨默斯：中美如同共乘救生艇 须互相提供战略保证

中美共乘一艘救生艇在波涛的海上前行，不论两国对彼此的观感如何，都必须为彼此提供战略保证，尽可能合作；若中美因争吵而受牵制，两国都将无法上岸。

美国前财长萨默斯（Larry Summers）昨天在博鳌亚洲论坛2021年会“双循环的中国新发展格局”分论坛上，以上述比喻强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。他敦促中美把建立战略保证视为彼此的首要任务，能否做到这点，将决定他们各自的命运。