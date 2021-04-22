中美关系 萨默斯：中美如同共乘救生艇 须互相提供战略保证 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 美国前财长萨默斯昨天在博鳌亚洲论坛2021年会分论坛上以中美共乘救生艇在波涛的海上前行的比喻，强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。图为嘉宾们在“双循环的中国新发展格局”分论坛上进行线上线下的讨论。（新华社） 字体大小: 小 中 大 中美共乘一艘救生艇在波涛的海上前行，不论两国对彼此的观感如何，都必须为彼此提供战略保证，尽可能合作；若中美因争吵而受牵制，两国都将无法上岸。美国前财长萨默斯（Larry Summers）昨天在博鳌亚洲论坛2021年会“双循环的中国新发展格局”分论坛上，以上述比喻强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。他敦促中美把建立战略保证视为彼此的首要任务，能否做到这点，将决定他们各自的命运。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 博鳌2021 双循环模式 中国发展模式 萨默斯 曾培炎 特斯拉一改强硬态度 就维权事件发布道歉声明 海南厅官为秦桧平反受处分