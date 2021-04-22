中美关系

萨默斯：中美如同共乘救生艇 须互相提供战略保证

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

美国前财长萨默斯昨天在博鳌亚洲论坛2021年会分论坛上以中美共乘救生艇在波涛的海上前行的比喻，强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。图为嘉宾们在“双循环的中国新发展格局”分论坛上进行线上线下的讨论。（新华社）
美国前财长萨默斯昨天在博鳌亚洲论坛2021年会分论坛上以中美共乘救生艇在波涛的海上前行的比喻，强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。图为嘉宾们在“双循环的中国新发展格局”分论坛上进行线上线下的讨论。（新华社）

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中美共乘一艘救生艇在波涛的海上前行，不论两国对彼此的观感如何，都必须为彼此提供战略保证，尽可能合作；若中美因争吵而受牵制，两国都将无法上岸。

美国前财长萨默斯（Larry Summers）昨天在博鳌亚洲论坛2021年会“双循环的中国新发展格局”分论坛上，以上述比喻强调中美关系是两国经济发展的核心挑战。他敦促中美把建立战略保证视为彼此的首要任务，能否做到这点，将决定他们各自的命运。

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