陈婧：“博鳌时间”含金量有多高？

“现在是论坛期间，禁止拍照。”

航班抵达海南博鳌机场，同机两位阿姨刚戴上旅行团统一发放的小黄帽，打算以机场为背景来张自拍，立即遭现场安保人员制止。刚下飞机，空气中就弥漫着一股特殊的气息。

参加博鳌亚洲论坛年会的四天里，我很少在往来于酒店和论坛现场的途中看见行人。虽然酒店不在镇中心，但路旁商店鳞次栉比却大门紧闭，路上又行人稀少，这幅景象实在过于诡异。