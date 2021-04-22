陈婧：“博鳌时间”含金量有多高？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 由26个亚太国家设立的博鳌论坛过去几年的视野已逐渐从亚洲扩大到全球，今年的主题更定调为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。。图为无人机拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心。（新华社） 字体大小: 小 中 大 “现在是论坛期间，禁止拍照。”航班抵达海南博鳌机场，同机两位阿姨刚戴上旅行团统一发放的小黄帽，打算以机场为背景来张自拍，立即遭现场安保人员制止。刚下飞机，空气中就弥漫着一股特殊的气息。参加博鳌亚洲论坛年会的四天里，我很少在往来于酒店和论坛现场的途中看见行人。虽然酒店不在镇中心，但路旁商店鳞次栉比却大门紧闭，路上又行人稀少，这幅景象实在过于诡异。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 沪声纸述 博鳌亚洲论坛 博鳌2021 达沃斯 特斯拉一改强硬态度 就维权事件发布道歉声明 海南厅官为秦桧平反受处分