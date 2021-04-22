台国防部拒绝拆除军营中两蒋铜像

台湾国防部昨天指出，蒋介石、蒋经国两位前总统是台湾军队步入现代化与国家化重要领导者，目前铜像均在各营区，非促进转型正义条例规定的“公共空间”。

（台北综合讯）针对台湾行政院促进转型正义委员会要求处置“威权象征”蒋介石铜像，台湾国防部昨天指出，蒋介石、蒋经国两位前总统是台湾军队步入现代化与国家化重要领导者，目前铜像均在各营区，非促进转型正义条例规定的“公共空间”。

绿营提案认为国防部不尊法治 决议冻结预算案“国内旅费”

综合中央社和《联合报》报道，绿营立法委员认为，在促转会去年10月公布的拆除“威权象征”进度里，国防部所属空间迄今零进度。提案认为国防部不尊法治，极其不利台湾民主体制发展。因此决议冻结预算案“国内旅费”新台币20万元（9429新元），要求国防部说明。

台湾国防部昨天向立法院表示，“国军”（国民革命军）的爱国信念，自黄埔建军以来，即强调“不贪财、不怕死、爱国家、爱人民”精神，在北伐、抗战、剿共及卫国保台等战役中，官兵团结一致，将国家置于首位、置个人死生于度外，这份忠于国家的信念，深植官兵心中。

台湾国防部指出，两位蒋总统是台军步入现代化与国家化的重要领导者，在建军发展及国家生存史上具关键影响。“国军官兵誓死卫国的精神，以具体行动保卫国家，用热血和生命对抗来犯之敌，以换取国家生存发展与自由民主，牺牲生命在所不惜，更是不容抹灭的历史。”

基于尊重历史及饮水思源立场，相关纪念物具承先启后意涵，能教育官兵承袭勇于用生命换取国家与百姓安全精神。国防部将继续借由“继志承烈，踵武前贤”意涵，以“军队国家化”“军人武德”“效法典范”及“传承荣光”等主题，以多元管道教育官兵台军光荣历史及坚定爱国爱民信念。

对于“公共空间”的定义，台湾国防部指出，法律概念的解释为“供不特定多数人共同使用、集合并得以出入之场所”。但审视台军所属营区，为官兵专属驻训场域，而国防部辖管两蒋塑像均于各营区范围内，与促进转型正义条例第五条提及“出现于公共建筑或场所之纪念物范畴”不符。

台湾国防部最后表示，配合转型正义政策推动，会持续与促转会保持密切联系，但不是仅“拆除”的单一选项，可采取多元方式达致社会和解。