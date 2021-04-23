副外长秦刚料接任 分析：更换驻美大使或缓和中美紧绷关系

《环球时报》昨天引述《华尔街日报》消息，称中国政府计划任命秦刚担任下一任驻美大使，引来中国媒体广泛转发。分析人士指出，中国媒体纷纷转载消息，显示这已得到官方默认，秦刚接替崔天凯将是“大概率事件”。

中国外交部副部长秦刚有望接替“超龄服役”数年的崔天凯，出任中国驻美国大使。有关人士分析，中国此时更换驻美大使，既因为年近70的崔天凯早该卸任回国，也含有通过更换大使缓和中美关系紧绷局势的意思。

55岁的秦刚目前在中国外交部四名副部长中排名最后，也是最年轻的副部长。分析人士指出，驻美大使在中国外交官员序列中历来占据重要地位，如前外长李肇星和现任中共政治局委员、中央外事办主任杨洁篪都曾担任驻美大使。如果秦刚能够出任这一要职，他将拥有更为光明的政治前景。

人民日报社旗下的《环球时报》昨天引述《华尔街日报》消息，称中国政府计划任命秦刚担任下一任驻美大使。包括官媒在内的中国网络媒体广泛转发了这篇报道。

分析人士指出，中国媒体纷纷转载秦刚将出任驻美大使的消息，显示这一消息已得到官方默认，秦刚接替崔天凯将是“大概率事件”。

今年69岁的崔天凯担任中国驻美大使已长达八年，也是任职时间最长的中国驻美大使。过去八年，崔天凯见证了中美关系从合作为主到竞争乃至对抗为主的巨大转变。

曾两度担任外交部发言人应对国际媒体经验丰富

尽管中美关系再也回不到过去，但崔天凯作为驻美大使，还是受到中国舆论的充分肯定。官媒赞扬崔天凯不仅从容应对复杂坎坷的中美关系，“还让世界见识了这位年近古稀的中国外交官的独特魅力”。

对可能接替崔天凯职位的秦刚来说，驻美大使的担子以及崔天凯获得的舆论好评都是不小的压力。不过，秦刚曾在2005年至2010年以及2011年至2014年两度出任中国外交部发言人，是任职时间最长的外交部发言人，有充分应对国际媒体的经验。中外媒体对他也比较熟悉。

同时，2014年至2018年，秦刚还担任过中国外交部礼宾司司长。礼宾司是外交部最重要的部门之一，每逢中国国家主席习近平出访，礼宾司司长不仅负责打前站，还要陪同出席各种活动。因此，在秦刚担任礼宾司司长四年间，他的身影经常在央视《新闻联播》画面中与习近平“同框”。

秦刚1988年从国际关系学院国际政治系毕业后就到中国外交部工作，先后担任过西欧司处长、中国驻英国大使馆参赞、外交部新闻发言人、新闻司司长、礼宾司司长，2017年升任外交部部长助理，2018年出任外交部副部长。

秦刚担任中国外交部发言人长达八年，经历了从青涩新手到熟练老手的成长过程。中国媒体用“刚猛”二字形容秦刚的发言风格。也有媒体认为，“刚猛而不失睿智”才是秦刚的特色。

今年2月9日，秦刚在中国外交部吹风会上再次展现了他的“刚猛”风格。针对德国记者提出中方是否在实行“战狼外交”，秦刚反驳说：“如果我们看一看当前有的国家和有的人对中国进行的毫无根据、毫无底线的抹黑诋毁，他们恐怕都不能用‘战狼’来形容，那简直就是‘恶狼’。”

秦刚强调，面对针对中国的各种疯狂攻击，中国外交官当然要站出来说不，这和一味示强完全是两码事。“有人无故无理骂人，还不让别人还嘴，岂有此理！”

不过分析人士指出，结交美国各界人士是中国驻美大使的一项重要职责，秦刚出任驻美大使后，除了要坚定维护国家利益外，还必须拿出更多的智慧和耐心来与美国各界人士打交道。