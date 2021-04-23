学者：虽关切台海局势 美日仍守一中政策和战略模糊两底线

辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何思慎向《联合早报》表示，美日共同声明重申对台海安全的关切，希望两岸对话和平解决问题，未说明台海有事美日将如何因应。

美国总统拜登和日本首相菅义伟上周五（16日）在华盛顿会谈后发表共同声明，强调台湾海峡保持和平稳定的重要性。菅义伟本周二在答复日本议员有关日本对台湾的承诺时，则对上述声明表示，日本“完全没有预判（设）军事的介入”。