台海局势 学者：虽关切台海局势 美日仍守一中政策和战略模糊两底线 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 日本首相菅义伟4月16日到白宫与美国总统拜登进行会晤，两人会后在白宫玫瑰园举行联合记者会。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何思慎向《联合早报》表示，美日共同声明重申对台海安全的关切，希望两岸对话和平解决问题，未说明台海有事美日将如何因应。美国总统拜登和日本首相菅义伟上周五（16日）在华盛顿会谈后发表共同声明，强调台湾海峡保持和平稳定的重要性。菅义伟本周二在答复日本议员有关日本对台湾的承诺时，则对上述声明表示，日本“完全没有预判（设）军事的介入”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 美国 台湾 台海局势 日本自卫队 菅义伟 中国大陆 世界在建最大水电站 首批机组7月1日前发电 孟晚舟获准将引渡美国听证会延至8月 以研究潜在新证据