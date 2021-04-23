台海局势

学者：虽关切台海局势 美日仍守一中政策和战略模糊两底线

订户

来自 / 联合早报

文 /
庄慧良

发布 / 2021年4月23日 5:00 AM

日本首相菅义伟4月16日到白宫与美国总统拜登进行会晤，两人会后在白宫玫瑰园举行联合记者会。（彭博社）
日本首相菅义伟4月16日到白宫与美国总统拜登进行会晤，两人会后在白宫玫瑰园举行联合记者会。（彭博社）

字体大小:

辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何思慎向《联合早报》表示，美日共同声明重申对台海安全的关切，希望两岸对话和平解决问题，未说明台海有事美日将如何因应。

美国总统拜登和日本首相菅义伟上周五（16日）在华盛顿会谈后发表共同声明，强调台湾海峡保持和平稳定的重要性。菅义伟本周二在答复日本议员有关日本对台湾的承诺时，则对上述声明表示，日本“完全没有预判（设）军事的介入”。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容