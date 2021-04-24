承认拥爆炸品图造成伤亡 前港独组织成员判监12年

前“香港民族阵綫”成员卢溢燊涉嫌拥有爆炸品被捕，他早前承认一项“存有爆炸品意图借以危害生命或财产罪”，香港高等法院昨天判他入狱12年，成为2019年6月香港爆发反修例抗争以来刑罚最重的案件。

综合《头条日报》与香港01报道，法官判刑时称，从卢溢燊住处及手机搜证所得，可见被告准备及保存高爆炸性物品，并搜出书籍《香港独立论》、有关颠覆分裂国家的政治单张，也在被告电话找到给恐怖分子参阅的文档，内容提及爆炸品的特性、可造成的损害等。