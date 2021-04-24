香港政情 承认拥爆炸品图造成伤亡 前港独组织成员判监12年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 押送前“香港民族阵线”成员卢溢燊的囚车，昨天离开高等法院。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 前“香港民族阵綫”成员卢溢燊涉嫌拥有爆炸品被捕，他早前承认一项“存有爆炸品意图借以危害生命或财产罪”，香港高等法院昨天判他入狱12年，成为2019年6月香港爆发反修例抗争以来刑罚最重的案件。综合《头条日报》与香港01报道，法官判刑时称，从卢溢燊住处及手机搜证所得，可见被告准备及保存高爆炸性物品，并搜出书籍《香港独立论》、有关颠覆分裂国家的政治单张，也在被告电话找到给恐怖分子参阅的文档，内容提及爆炸品的特性、可造成的损害等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港反修例抗争 港独 香港民族阵线 非法拥有炸药 获荐入围中国工程院增选院士名单引争议 茅台总工程师王莉“落选” 温伟中：大疫之年出国与返乡