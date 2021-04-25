新疆人权问题从棉花延烧到太阳能产业

官媒《环球时报》前天在微信公众号发文称，美国那些不希望中国成为气候变化议题主导者、害怕美国自身利益受损的利益集团，拼命地设置政治议题攻击中国，以确保美国能从气候变化这个新的国际利益大蛋糕中，分到最大的那一块。

继新疆棉花后，中国与西方围绕新疆人权问题的矛盾延烧到太阳能产业。美国、澳大利亚等国的产业工会接二连三以强迫劳动为由，要求政府下令禁止进口新疆太阳能产品，中国舆论则驳斥相关指责受经济利益驱使。

美国总统拜登上周在气候峰会上宣布雄心勃勃的减排计划前夕，《纽约时报》报道称，拜登政府在扩大国内太阳能使用时，将因新疆问题陷入两难。

这篇本月20日发表的报道指，中国在太阳能的全球供应链中占主导地位，但越来越多证据显示，中国一些最大的太阳能公司与中国政府合作，在新疆吸纳少数民族工人，存在潜在的强迫劳动问题。

美国新政府上台后，新疆问题成为中美矛盾主要焦点之一。美国多个行业协会近期不断发出呼吁，要求政府对来自新疆的太阳能产品发出禁令。

美国最大的工会组织、美国劳工联合会—产业工业联合会上月12日致函拜登政府，要求停止从新疆进口太阳能产品。该组织主席特鲁姆卡在信中称：“美国寻求解决气候变化问题时，我们决不能允许中共用强迫劳动满足我国的需求。”

美国太阳能产业协会也在组建反强迫劳动联盟，矛头直指新疆太阳能产业。该协会今年2月发表声明称，已有175家企业签署反对太阳能供应链中强迫劳动的保证，承诺确保产品不与新疆或其他地区的强迫劳动有关联。

美国从今年1月起，已禁止进口新疆生产的棉花和西红柿。

类似的抵制呼声也在澳洲响起。澳大利亚广播公司本月21日报道，由于担忧从中国进口的太阳能产品可能涉及强迫劳动，澳洲一些工会正呼吁政府在国内投资，制造太阳能产品组件。报道指，澳洲安装的太阳能光伏板，约八成来自中国。

目前，对新疆太阳能产业的围堵，仍停留在行业行动层面。有分析指出，全球多晶硅生产集中在中国，太阳能产业要与新疆切割很困难。

中国太阳能产业

国际市场上极具竞争力

政府大量补贴，加上人工成本较低，中国太阳能产业过去10多年迅猛发展，在国际市场上极具竞争力。

以生产太阳能电池板的重要材料多晶硅为例，业内人士预测，今年中国的多晶硅产能预计将占全球85％以上，而新疆的硅料占全国57％。换言之，全球约一半的多晶硅供应来自新疆。

中国官方以及在新疆有业务的中国太阳能企业，多次否认“强迫劳动”的指控。中国舆论则指美国向新疆太阳能产业发难，不仅出于意识形态的原因，还有更直接的经济利益原因。

官媒《环球时报》前天在微信公众号发文称，美国那些不希望中国成为气候变化议题主导者、害怕美国自身利益受损的利益集团，拼命地设置政治议题攻击中国，以确保美国能从气候变化这个新的国际利益大蛋糕中，分到最大的那一块。

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨接受《联合早报》访问时说，美国的产业协会要求禁止进口新疆太阳能产品，与保护国内产业，防止中国竞争有关。

不过，他认为，关于新疆强迫劳动的争议，本质上还是地缘政治博弈。“对美国来说，新疆是一个抓手，是拜登政府人权外交、价值观外交的重点。”

王江雨也分析，中西方文化和发展观念差异，也是导致新疆问题不断发酵的因素之一。他说，中国政府的治理疆方式是通过发展促进去极端化，也就是对维吾尔族人进行系统性培训，同时提供就业机会。“这在中国司空见惯，但在西方看来是洗脑和限制人身自由。”