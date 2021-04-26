49岁覃伟中受委代市长 料是深圳首位“70后”市长

（深圳／香港综合讯）深圳人大常委会前天（4月24日）任命49岁的广东省副省长覃伟中为深圳副市长、代理市长。覃伟中预计将成为深圳首位“70后”市长，也是中国全国副省级城市最年轻的政府“一把手”。

综合中新社、深圳新闻网及香港媒体报道，覃伟中前天在深圳举行的中国国际人才交流大会开幕式上，首度以深圳市委副书记、市政府党组书记的身份出席。

中共深圳市委书记是王伟中。因此，今后深圳市委书记和代市长都叫“伟中”。

清华大学化学工程系博士

公开资料显示，覃伟中是广西玉林人，出生于吉林省吉林市。他是清华大学化学工程系博士，在学期间已有专利发明。《星岛日报》报道称，覃伟中是中央组织部部长陈希的清华门生。

毕业后，覃伟中进入中国石化，曾负责新能源板块，也担任过中石油集团公司副总经理。他在前年3月“空降”广东，成为广东首名“70后”副省长，负责生态环境、住房、水利等工作。

深圳市人大常委会在前天会议上也接受58岁的陈如桂辞任深圳市市长。据报道，他可能改任广东省人大副主任。

会议也任命张华为深圳市副市长；任命刘连生为深圳市监察委员会副主任，代理主任；任命任宗理为深圳市监察委员会副主任；任命张应杰为深圳市中级法院副院长、代理院长；任命李小东为深圳市检察院副检察长、代理检察长。