于泽远：中国海军高调“下饺子” 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 4月23日，中国海军三型主战舰艇在海南省三亚某军港集中交接入列，包括舷号31的海南号075型两栖攻击舰。（中国央视截图） 字体大小: 小 中 大 “下饺子”是近些年外界对中国海军造舰速度之快的一种比喻，但中国海军一口气下了三只“大饺子”，还是出乎很多人的意料。4月23日，中国海军三型主战舰艇在海南省三亚某军港集中交接入列。三艘舰艇分别是舷号31的海南号075型两栖攻击舰，排水量约4万吨；舷号105的大连号055型导弹驱逐舰，排水量约1.3万吨；舷号421的长征18号094A型弹道导弹核潜艇，排水量约1.2万吨。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国海军军舰 075型两栖攻击舰 055型万吨驱逐舰 094A型弹道导弹核潜艇 陕西洛南县被曝脱贫造假 贫困村民迄今没水可用 早说