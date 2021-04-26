于泽远：中国海军高调“下饺子”

订户

来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

4月23日，中国海军三型主战舰艇在海南省三亚某军港集中交接入列，包括舷号31的海南号075型两栖攻击舰。（中国央视截图）
4月23日，中国海军三型主战舰艇在海南省三亚某军港集中交接入列，包括舷号31的海南号075型两栖攻击舰。（中国央视截图）

字体大小:

“下饺子”是近些年外界对中国海军造舰速度之快的一种比喻，但中国海军一口气下了三只“大饺子”，还是出乎很多人的意料。

4月23日，中国海军三型主战舰艇在海南省三亚某军港集中交接入列。三艘舰艇分别是舷号31的海南号075型两栖攻击舰，排水量约4万吨；舷号105的大连号055型导弹驱逐舰，排水量约1.3万吨；舷号421的长征18号094A型弹道导弹核潜艇，排水量约1.2万吨。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容