观察人士：18职务同日变动不符常规 深圳官场大洗牌或因政治生态出问题

此次人事“洗牌”总共涉及18名官员，其中10人就职、八人离职。观察人士认为，从时机和涉及的范围看，深圳这轮官场“换血”并不符合常规，不排除有特殊隐情。

中国南方经济重镇深圳发生罕见官场“大洗牌”，18名厅级以上官员职务在同一天变动，涉及市长、副市长、市监察委主任、市中级法院院长和市检察院院长等一系列实权岗位。

观察人士指出，此次大规模职务变动并非发生在深圳市人大全会上，且涉及范围广，不符合常规的官场“换血”惯例，不排除当地政治生态出现问题。

深圳市人大常委会本月24日任命广东省副省长覃伟中为深圳副市长、代市长。

今年50岁的覃伟中将与中共深圳市委书记王伟中搭档，成为深圳首位“70后”（1970年代出生）市长，他也是中国副省级城市中年纪最轻的政府“一把手”。

深圳是中国最成功的经济特区，中国高层在2019年赋予深圳“中国特色社会主义先行示范区”的新定位。深圳在中国经济发展中的地位举足轻重，在深圳官场获得重用者，仕途往往被看好。

深圳市人大常委会同日还任命张华为深圳副市长，刘连生为市监察委副主任、代理主任，任宗理为市监察委副主任，张应杰为市中级法院副院长、代理院长，李小东为市检察院副院长、代理检察长，黄漫娥为市人大常委会副秘书长，余锡权为市工信局局长，张非梦为市商务局局长，马鸿雁为市应急管理局局长。

会议还接受时任深圳市长陈如桂、市监察委主任张子兴、市中级法院院长万国营、市检察院院长王雁林的辞职，并免去市人大常委会教科文卫委员会主任王薇、市工信局局长贾兴东、市商务局局长王有明、市应急管理局局长王延奎的职务。

此次人事“洗牌”总共涉及18名官员，其中10人就职、八人离职。离职者中，大多数未到退休年龄。陈如桂今年59岁，也是中共深圳市委常委、纪委书记的张子兴今年55岁，万国营和王雁林今年分别为55岁和58岁。

观察人士认为，从时机和涉及的范围看，深圳这轮官场“换血”并不符合常规，不排除有特殊隐情。

舆论：或与落实“房住不炒”不力有关

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，在深圳这样的城市，市政府、监察委以及公检法中的法院和检察院同时突然换帅“十分罕见”。

有舆论猜测，这轮“换血”与深圳落实“房住不炒”不力有关。中央三令五申“房住不炒”下，深圳房价仍涨势汹汹，本月初还爆出备受瞩目的众筹炒房案。原名李雪峰的微博“大V”——“深房理”，因涉嫌教唆炒房人造假、非法集资、骗取经营贷炒房等遭举报，深圳七部门随后展开调查。

易居研究院智库中心研究总监严跃进受访时指出，“深房理”案中大规模、有组织、有分工的炒房团是中国首个，显示当前部分重点城市“从个人炒房逐渐转变为有组织炒房”，“各地严管炒房的工作仍需要强化”。

有分析认为，覃伟中在担任广东省副省长期间分管过的一个领域是住房城乡建设，这有利于他在深圳开展房地产调控工作。

不过，目前并没有明确迹象显示，深圳官场集中换人与房地产问题有关。唐任伍也指出，这轮被替换的官员并不包括房地产部门“一把手”。此外，深圳市中级法院和市检察院换帅，因此不排除与政法系统整顿有关。

另据《深圳特区报》昨天报道，中共深圳市委将从今天至本月30日举行五年一次的换届党代会。此次党代会与五年前的党代会相比，提前了近一个月，会议将选出新一届中共深圳市委领导班子。

（记者是《联合早报》北京特派员）