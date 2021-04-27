习近平回顾湘江战役 强调中共要像当年坚持理想信念

中共总书记习近平前天（4月25日）在广西回顾红军长征途中损失惨重的湘江战役，强调中共要像当年那样坚持理想信念。分析人士认为，习近平近期多次要求中共党员干部认真学习党史，意在重振中共理想信念和奋斗精神，战胜外部压力增大给中共带来的风险和挑战。

习近平前天到广西桂林市全州县红军长征湘江战役纪念园，向湘江战役红军烈士献花篮，参观红军长征湘江战役纪念馆。

据央视客户端等官媒报道，习近平说，湘江战役是红军长征的壮烈一战，是决定中国革命生死存亡的重要历史事件。红军将士视死如归、向死而生、一往无前，靠的是理想信念。

“为什么中国革命能成功？奥秘就是革命理想高于天，在最困难的时候坚持下去，这样才能不断取得奇迹般的胜利。我们对实现下一个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴就应该抱有这样的必胜信念。”

据报道，习近平还意味深长地说：“困难再大，想想红军长征，想想湘江血战。”

1934年10月开始的中央红军长征是中共历史上的艰难时刻，湘江战役则是红军长征中规模最大、战斗最激烈、损失最惨重的一战。

1934年11月下旬，由博古、李德（共产国际军事顾问）、周恩来组成的“最高三人团”指挥中央红军抵达广西境内全州、兴安一线的湘江边，计划渡江进入湘西。国民政府最高领导人蒋介石调集40万大军布下防线，试图将红军围歼于湘江以东。

中共高层所在的红军中央纵队由于携带辎重过多，行军速度缓慢，错过了强渡湘江的有利时机，被国军压到绝境，面临全军覆灭的危险。

1934年12月1日凌晨，中共中央、中革军委、红军总政治部联合发出紧急电报，疾呼“我们不为胜利者，即为战败者”，要求全体红军“高举着胜利的旗帜，向着火线上去”。

数万红军经过血战，撕开了国军防线，终于掩护中央纵队渡过湘江。但经此一战，中央红军从8万6000人锐减至3万多人。

湘江战役后，中共高层和红军内部开始反思“最高三人团”的错误，希望毛泽东重返红军领导岗位的呼声渐起。1935年1月，中共在贵州遵义召开政治局扩大会议，解除了博古、李德的指挥权，确立毛泽东在红军的领导地位。

尽管红军在湘江战役中惨败，但这场战役为遵义会议的召开提供了契机。按照中共说法，遵义会议确立了毛泽东的正确领导，是中共历史上一次伟大转折。

今年2月，习近平在贵州考察时强调，遵义会议的鲜明特点是坚持真理、修正错误，确立党中央的正确领导，创造性地制定和实施符合中国革命特点的战略策略，这在今天仍然具有十分重要的意义。

分析人士指出，今年是中共建党百年，中共高层决定将学习党史作为今年全党一项重要任务。在美国等西方国家全面打压中国崛起的大背景下，中共正面临新的风险和困难。高层认为，中共很有必要从其百年奋斗史中汲取精神力量，提升全党克服困难的信心。