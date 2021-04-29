台裔科学家徐若冰或任美国国防次长 负责研发暨工程

（华盛顿／台北综合讯）知情人士透露，美国总统拜登可能提名前陆军助理部长、台裔科学家徐若冰为美国国防部负责研发暨工程的次长。若提名通过，她将创下亚裔美国人在国防部文官系统的最高职位纪录。

综合彭博社、《联合报》等报道，生于台北、现年68岁的徐若冰，自2010年底开始在美国陆军服务。她在奥巴马政府任职的五年间，参与了军队的最大武器购买案，曾主导包括匿踪战机F-35雷达研发等多项美国空军重要专案，是少数在国防领域表现杰出的女性，因此也被称为“F-35战机雷达之母”。

报道指出，徐若冰的提名如果获得参议院通过，其工作范围将包括担任下一代高超音速武器研发的关键人物，并将是继佛洛诺伊后第二位出任美国国防部次长的女性。

10岁随父母移民到美国的徐若冰分别在加拿大新布伦斯瑞克大学与多伦多大学获数学学士与硕士学位，之后又在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校获电子工程硕士，成为一名工程师。

徐若冰曾参与无人机、太空和电子战的研发；也曾在雷神公司（Raytheon）任太空与基载系统科技战略副总裁。

她还担任美国空军科学顾问委员会主席，受委为美国国家工程院院士，曾获美国国防部杰出公共服务勋章、陆军杰出平民服务勋章，以及空军杰出平民服务奖。

近年来，徐若冰担任航天领域的独立非营利公司Aerospace Corp董事会成员，并在投资无人机技术的风险投资公司Levitate Capital等公司任职。