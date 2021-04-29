王纬温：“嘲讽漫画外交”成常态？

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年4月29日 5:00 AM

赵立坚在推特上发布讽刺日本“核废水”排海的浮世绘名画的仿作。（赵立坚推特）
赵立坚在推特上发布讽刺日本“核废水”排海的浮世绘名画的仿作。（赵立坚推特）

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“战狼外交官”、中国外交部发言人赵立坚本周又在推特上发漫画嘲讽他国，这次被讽刺的对象是近期不断与华交恶的日本，也无意外地招致日本抗议并要求删文，“乌合麒麟”事件重演在即。

四方安全对话（Quad）中目前已有澳大利亚和日本两国被赵立坚以此举谴责，中国“嘲讽漫画外交”似乎正日益走向常态化，成为战狼外交的SOP（标准作业程序）之一。

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