王纬温：“嘲讽漫画外交”成常态？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 赵立坚在推特上发布讽刺日本“核废水”排海的浮世绘名画的仿作。（赵立坚推特） 字体大小: 小 中 大 “战狼外交官”、中国外交部发言人赵立坚本周又在推特上发漫画嘲讽他国，这次被讽刺的对象是近期不断与华交恶的日本，也无意外地招致日本抗议并要求删文，“乌合麒麟”事件重演在即。四方安全对话（Quad）中目前已有澳大利亚和日本两国被赵立坚以此举谴责，中国“嘲讽漫画外交”似乎正日益走向常态化，成为战狼外交的SOP（标准作业程序）之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 中日关系 战狼外交 中国外交部发言人赵立坚 乌合麒麟 福岛核废水 神奈川冲浪里 神奈氚冲浪里 一个热爱学习的男孩 日本外长茂木敏充 钓鱼岛问题 美国总统拜登 日本首相菅义伟 云南文山打击非法水电站不力 被批严重破坏保护区生态环境 青岛港油轮货船碰撞 漏出500公吨石油