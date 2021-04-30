中国人大通过反食品浪费法 制作发布传播“大胃王”等节目可罚2万元

新法规定，对造成明显浪费的消费者，餐饮服务提供者可以收取处理厨余垃圾的相应费用，而商家若诱导、误导消费者超量点餐，最高可罚1万元人民币；严重浪费的食品生产经营者也将可能面临最高5万元人民币的罚款。

（北京综合讯）中国昨天（4月29日）订立反食品浪费法，从国家立法层面治理餐饮浪费行为。在新法下，制作发布传播“大胃王”等暴饮暴食视频节目者，将可能面对最高10万元（人民币，下同，约2万新元）的罚款。

据中新社报道，昨天的中国全国人大常委会会议表决通过了上述法令，并自公布之日起实施，当中分别对定义、反食品浪费的原则和要求、政府及部门职责、各类主体责任、激励和约束措施、法律责任等作出规定。

根据该法，食品浪费是指对可安全食用或者饮用的食品，未能按照其功能目的合理利用，包括废弃等。

新法规定，公务用餐活动不得超过规定标准，应当科学合理安排用餐数量、形式；对造成明显浪费的消费者，餐饮服务提供者可以收取处理厨余垃圾的相应费用。

针对餐饮服务从业人员的生产经营行为，当中规定，如果有商家诱导、误导消费者超量点餐，造成明显浪费的，拒不改正者可处1000元以上、1万元以下罚款；严重浪费的食品生产经营者也将可能面临最高5万元的罚款。

此外，该法要求中国各级政府要确定反食品浪费的目标任务，建立健全反食品浪费工作机制，组织对食品浪费情况进行监测、调查、分析和评估。中国国务院发展改革部门会同国务院有关部门每年分析评估食品浪费情况，整体部署反食品浪费工作，提出相关工作措施和意见。

各地县级以上地方政府每年要向社会公布反食品浪费情况，提出加强反食品浪费措施。食品、餐饮行业协会等每年向社会公布有关反食品浪费情况及监测评估结果。

中国粮食生产、流通、加工和消费环节的浪费现象严重，此次反食品浪费法的通过，是从餐饮环节作为切入点，通过立法整治浪费行为。

每年浪费约3500万吨粮食

央视新闻称，中国每年浪费的粮食约为3500万吨，接近中国粮食总产量的6％；餐饮业人均食物浪费量为每人每餐93克，浪费率为11.7％；大型聚会食物浪费率达38％，学生盒饭有三分之一都会被扔掉。

尽管中国粮食生产连年丰收，库存充足，但中国粮食生产和消费长期处于“紧平衡”状态，粮食市场大幅波动的风险仍然存在。

近年中国持续推进营造节约风气、制止餐饮浪费的相关举措，中共总书记习近平2013年提出“浪费之风务必狠刹”，此后又多次强调要营造浪费可耻、节约为荣的社会氛围，遏制公款消费中的违规违纪违法现象等。