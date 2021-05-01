港大不代收学生会会费并收回场地

港大校方指出，港大学生会是《社团条例》下注册的独立组织，为了纠正大学校方与学生会之间、针对法律责任问题的“长期矛盾”，大学早前检讨向学生会提供的服务及安排，以作出“合适的风险管理”。

继香港中文大学校方与学生会当选内阁割席后，香港大学昨天（4月30日）也停止代学生会收取会费及提供财务管理服务，并宣布将收回学生会大楼等设施。

直至昨晚截稿前，港大学生会仍未对校方的做法作出回应。

中国全国港澳研究会理事邓飞接受《联合早报》访问时指出，香港一些大专院校的学生会在过去几年公然提出“港独”主张，《香港国安法》去年中生效后，特区政府开始整顿高等教育界，港大这次采取行动，是有意和学生会划清界线。

但他认为，大学校方除了厘清双方关系，也有责任向学生灌输正确的观念，譬如在通识或核心科目加入国家宪法和基本法教育，“不能听之任之”。

港大昨天是以电邮和声明形式，向全体学生做出上述宣布。校方指出，港大学生会是《社团条例》下注册的独立组织，为了纠正大学校方与学生会之间、针对法律责任问题的“长期矛盾”，大学早前检讨向学生会提供的服务及安排，以作出“合适的风险管理”。

港大强调，这些措施不会影响大学对支持课外活动、促进正面学习环境的承诺。

港大也在声明中对学生会“偏激的言行予以强烈谴责”。发言人指出，学生会近年行事日趋政治化，多次利用校园作为政治宣传的平台，公开发表煽动性并可能涉及违法的言论，对大学作出失实指控，破坏多年来与校方建立的互信，令大学的整体利益和声誉蒙损。

发言人说，“大学不是法外之地”，《基本法》作为香港法治的基石，在保障了大学学术自由、个人言论表达自由和结社自由的同时，也有保护国家安全的条文，大学也有责任维护全体教职员和学生的福祉，“不能容忍作为独立社团的学生会一方面利用学校提供的服务和场所，另一方面则漠视校方的劝喻和整体港大社群利益”。

据网媒“香港01”报道，有港大学生会前干事指出，港大每年代收约140万港元（24万新元）的学生会会费，这是学生会重要收入来源之一；校方一刀切暂停代收会费，预料将对入不敷支的学生会财政带来灾难性影响，并形容这有如将学生会“连根拔起”。

该名前干事也说，学生会大楼设有三家餐厅、一家文具店、一家社企、一家电脑店及多部自动贩卖机，由学生会管理经营，以帮补收入。随着大学停止让学生会管理该大楼，这些店铺或要停止经营，也会切断学生会的收入来源。

港大学生会在本月16日即国家安全教育日翌日向校长张翔发出公开信，指大学推行国安教育是“断送院校自主”“愧对学士先贤”，形容张翔“串通各资助大学校长，挂国家安全为幌子，行政治任务为实”。

中共中央机关报《人民日报》两天后刊出评论文章，点名指港大学生会自北京采取行动完善香港政制以来，一而再、再而三发声挑衅，抹黑一国两制、破坏宪制秩序，嚣张气焰令人发指，“如此学生会已到了非管不可的时候”。

香港在2019年爆发反修例运动，多所大学学生会积极参与。在《香港国安法》阴霾下，大部分大学学生会本学年均无人参选。其中，中大学生会内阁“朔夜”被指播“独”，早前已被校方暂停代收会费、提供场地支援等。“朔夜”最终撤回宣言与政纲，并在上任的第一天请辞。