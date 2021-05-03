证实山东舰编队继辽宁舰后也出动 中国“双航母出巡”南中国海剑拔弩张

加上近日驶向中国东海的辽宁舰母编队，中国海军罕见地同时展开“双航母出巡”。受访学者研判，这反映出中国对台海和南中国海军事的强烈担忧。

随着美国及其盟友近月在南中国海动作频频，中国海军昨天（5月2日）证实已派出山东舰航母编队到南中国海开展训练，料将令这片海域的紧张局势进一步升温。

加上近日驶向中国东海的辽宁舰母编队，中国海军罕见地同时展开“双航母出巡”。受访学者研判，这反映出中国对台海和南中国海军事的强烈担忧。面对美国施压，中国也有意凸显其推进“双洋”（西太平洋和印度洋）战略的决心。

中国国防部昨天在官网上发布消息，称中国海军日前根据年度工作计划组织山东舰航母编队，在南中国海进行例行性训练，完全正当合法，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，以及维护地区和平稳定。中国国防部“希望外界客观理性看待此次练习”，并表明中国海军今后仍将按计划常态组织类似演训活动。

中国海军上月初宣布辽宁舰展开远海训练时，也使用同样表述，表明将“常态组织类似演训活动”。

美国总统拜登联合盟友的海上施压策略，近月在南中国海越加显现。法国媒体早在今年2月报道，法国本月将派出潜艇在参加美日联合军事演习的途中，穿行南中国海。英国上月26日也宣布，将派遣新入役的大型舰空母舰伊利沙白女王号战斗群首次远航，相信也将途经南中国海。

美国的东南亚盟友菲律宾，上月抗议北京未从牛轭礁海域撤走相信由中国海上民兵操作的近200艘船只，并表明菲方不会撤离在该区域的巡逻艇。

中美在南中国海的直接摩擦也持续升温。美国上月公布了伯克级导弹驱逐舰马斯廷号舰长“翘脚”监视中国航母辽宁号的照片，普遍被解读为有意与中国展开“认知战”。

中国随即在29日以马斯廷号事件为引，谴责美军舰在中国海域活动频次比去年同期增加逾20%，侦察机活动频次超40%，并敦促美国严格约束一线部队。

中国上月初派出辽宁舰 在台海和南中国海训练

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，山东舰此次训练表明中国只能采取提升海军建设力度的做法，以彰显在捍卫南中国海岛礁主权和海洋权益问题上，不会屈服于美国的军事和外交压力。

他指出，南中国海是国际海域，不仅周围沿岸国众多，也是连接太平洋和印度洋最重要的商业和战略海上通道。多国高调在军事和外交上加大介入南中国海事务，反映出该海域地缘战略竞争十分复杂。

朱锋认为，中美近年来在南中国海海空互动频率不断增大，拜登政府应尽快启动与中国的军事对话和沟通，切实提升两国在南中国海的危机管控能力。这是拜登任期中，美中关系最大的考验。

除了山东舰，中国上月初也派出辽宁舰在台海和南中国海一带展开训练。日本防务省上月26日指出，辽宁舰已驶往中国东海，意味着中国正在东、南两片海域同步展开“双航母出巡”。

有分析认为，中国海军“双航母”的优势正开始显现，能常态化保证大型水面舰艇编队持续性训练。

朱锋则认为，中国先后派出两艘航母，反映出中国对台海和南中国海军事的强烈担忧，体现出北京在向美国发出警告后，只能采取针锋相对的举措。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔（James Char）分析，在中国推进建设海洋强国以及“双洋”战略的背景下，此次在东海和南中国海的双部署是“自然的发展”。解放军在这两个海域的活动近年来越加活跃，下来预计也将继续朝这个方向发展。