“中国点火VS印度点火” 嘲讽印度疫情官方贴文引争议被删除

中共中央政法委微博账号将中国火箭升空及印度火化冠病患者遗体的照片拼排，配上“中国点火VS印度点火”的标题引发争议，该贴文已被删除。

综合彭博社与香港明报报道，中共中央政法委微博账号“中国长安网”前天（1日）发布上述贴文，并附上“印度单日新增确诊40万例”的标签。

不少网民将之解读为，贴文有意将中国成功发射搭载天和核心舱的长征五号B运载火箭和印度抗疫不力导致大批民众死亡的两个情景做对比，颇有幸灾乐祸在嘲讽印度的意思。