中国政情 “中国点火VS印度点火” 嘲讽印度疫情官方贴文引争议被删除 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 中共中央政法委微博账号“中国长安网”前天将中国火箭升空及印度火化冠病患者遗体的照片拼排，并配上“中国点火VS印度点火”的标题。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中共中央政法委微博账号将中国火箭升空及印度火化冠病患者遗体的照片拼排，配上“中国点火VS印度点火”的标题引发争议，该贴文已被删除。综合彭博社与香港明报报道，中共中央政法委微博账号“中国长安网”前天（1日）发布上述贴文，并附上“印度单日新增确诊40万例”的标签。不少网民将之解读为，贴文有意将中国成功发射搭载天和核心舱的长征五号B运载火箭和印度抗疫不力导致大批民众死亡的两个情景做对比，颇有幸灾乐祸在嘲讽印度的意思。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共中央政法委 中国 印度 中国点火VS印度点火 冠病 火箭 微博 胡锡进 沈逸 辣椒螃蟹等区域特色菜式 亮相广州东南亚美食文化节 速读中华 中共百句党史名言发布 毛泽东习近平各占30句