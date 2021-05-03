台海局势 不满民进党对新宪法冷处理 辜宽敏请辞台总统府资政和退党 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 现年95岁的辜宽敏，毕生追求台湾独立建国，在2018年捐助成立台湾制宪基金会并亲任董事长。（自由时报） 字体大小: 小 中 大 台湾独派持续就制订新宪法向总统蔡英文施压。独派大佬辜宽敏不满民进党政府对新宪法运动冷处理，请辞总统府资政和退出民进党。综合中央社、《自由时报》和《巴士时报》报道，台湾制宪基金会上周五公布最新民意调查，称78％台湾人支持台湾成为正常国家，65％支持以台湾为名加入联合国，55%认为台湾应有新宪法，“显示这已经是台湾主流民意”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台独制宪 台湾制宪基金会 辜宽敏 蔡英文政府 中华民国宪法 台独团体 辣椒螃蟹等区域特色菜式 亮相广州东南亚美食文化节 速读中华 中共百句党史名言发布 毛泽东习近平各占30句