不满民进党对新宪法冷处理 辜宽敏请辞台总统府资政和退党

台湾独派持续就制订新宪法向总统蔡英文施压。独派大佬辜宽敏不满民进党政府对新宪法运动冷处理，请辞总统府资政和退出民进党。

综合中央社、《自由时报》和《巴士时报》报道，台湾制宪基金会上周五公布最新民意调查，称78％台湾人支持台湾成为正常国家，65％支持以台湾为名加入联合国，55%认为台湾应有新宪法，“显示这已经是台湾主流民意”。