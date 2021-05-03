台海局势

不满民进党对新宪法冷处理 辜宽敏请辞台总统府资政和退党

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月3日 5:00 AM

现年95岁的辜宽敏，毕生追求台湾独立建国，在2018年捐助成立台湾制宪基金会并亲任董事长。（自由时报）
现年95岁的辜宽敏，毕生追求台湾独立建国，在2018年捐助成立台湾制宪基金会并亲任董事长。（自由时报）

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台湾独派持续就制订新宪法向总统蔡英文施压。独派大佬辜宽敏不满民进党政府对新宪法运动冷处理，请辞总统府资政和退出民进党。

综合中央社、《自由时报》和《巴士时报》报道，台湾制宪基金会上周五公布最新民意调查，称78％台湾人支持台湾成为正常国家，65％支持以台湾为名加入联合国，55%认为台湾应有新宪法，“显示这已经是台湾主流民意”。

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