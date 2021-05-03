于泽远：湖北省长换人了 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 临危受命出任中共武汉市委书记一年两个月后，王忠林由中共湖北省委常委升任省委副书记、省政府党组书记。（互联网） 字体大小: 小 中 大 临危受命出任中共武汉市委书记一年两个月后，王忠林由中共湖北省委常委升任省委副书记、省政府党组书记。这意味着今年59岁的王忠林已晋升正部级大员，将取代王晓东出任湖北省长。据“湖北新闻”前天报道，“五一”假期首日，湖北省委书记应勇，省委副书记、省政府党组书记王忠林，赴省疫情防控指挥部、省应急管理厅、武汉市公安局等，检查督导常态化疫情防控和安全生产、社会稳定、交通秩序等工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共官场 湖北省长王晓东 王忠林 冠病疫情 中共湖北省委书记应勇 辣椒螃蟹等区域特色菜式 亮相广州东南亚美食文化节 速读中华 中共百句党史名言发布 毛泽东习近平各占30句