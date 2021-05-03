于泽远：湖北省长换人了

临危受命出任中共武汉市委书记一年两个月后，王忠林由中共湖北省委常委升任省委副书记、省政府党组书记。这意味着今年59岁的王忠林已晋升正部级大员，将取代王晓东出任湖北省长。

据“湖北新闻”前天报道，“五一”假期首日，湖北省委书记应勇，省委副书记、省政府党组书记王忠林，赴省疫情防控指挥部、省应急管理厅、武汉市公安局等，检查督导常态化疫情防控和安全生产、社会稳定、交通秩序等工作。