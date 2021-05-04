指援印是大局战略 学者：官媒嘲讽印度疫情是自毁国格

学者认为，中国的外交要讲国家形象，一定要抢占道义制高点，不能离开人道主义。如果中国丧失了道义上的优势，在世界面前表现出对其他国家的疫情失控赤裸裸的幸灾乐祸，那“国家形象在哪里？软实力在哪里？”

中国官方背景的社交媒体账号以对比手法嘲讽印度疫情，引发围绕中国涉外舆论取态的激辩。有中国学者指出，中国援助印度是大局战略，冷血嘲讽是给国家形象拆台。

继《环球时报》总编辑胡锡进与复旦大学国际政治系教授沈逸在微博隔空辩论后，中国与全球化智库研究员储殷昨天发文加入讨论。他问道，如果中国丧失了道义上的优势，在世界面前表现出对其他国家的疫情失控赤裸裸的幸灾乐祸，“我们的国家形象在哪里？我们的软实力在哪里？”

中共中央政法委微博账号“中国长安网”本月1日把中国火箭升空及印度火化冠病患者遗体的照片并排对比，配上“中国点火vs印度点火”标题，嘲讽印度冠病肆虐的惨状。帖文引发争议后被删除。

储殷指出，中国的外交要讲国家形象，一定要抢占道义制高点，不能离开人道主义。“不做‘圣母婊’绝不意味着我们要表现出来‘没人性’。”

“圣母婊”是中国网络用语，指的是无原则底线地包容他人，不论客观事实，主张用“爱”“善”等理念解决一切冲突。

储殷形容这件事是“非常严重的外交事故”。他提醒：“我们一定要想一想，我们崛起中的国家，呈现给那些对我们并不放心的世界一个怎样的形象，才是真正对国家有利的。”

“中国长安网”的帖子，引发中国网民两极化讨论，并被一些人气博主关注。沈逸早前发帖称，这张对比图“挺好的”，还称“圣母婊”要刷情怀“就请去印度烧柴”。

胡锡进随后发表“与沈逸教授商榷”的贴文称，普通人以个人名义发类似贴文没问题，但是“官方机构账号必须克制”，以这样的方式博取流量，不是官方机构账号应当做的。

沈逸回应称，严于律己，宽以待人，不适合用在中国与世界的交往，尤其是战略博弈的过程中。

中印关系因去年边境冲突，以及印度对中国科技企业采取的限制，陷入低谷。印度今年初加入带有对抗中国色彩的“四方安全对话”（Quad），被视为在中美博弈中采取亲美立场。

在印度疫情肆虐时释放善意并伸出援手，被认为是中国改善与印度关系的契机，但中国一部分舆论却对援印持反对态度。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》采访时指出，中印之前的一系列摩擦，“让中国民众感觉到不舒服，对印度存在不满，这是客观事实”。

但他认为，印度当前面对的严重疫情，大量人员死亡，已是人道主义灾难。“这两者之间不能也不应该挂钩……（中国）不能以自己的强大，嘲笑印度的困难。”

中国媒体频用对比手法 彰显国内抗疫成效

复旦大学南亚研究中心主任张家栋受访时也认同说：“任何时候，利用别人的灾难获得幸福感、进行嘲讽，这都是错误的。”

有观察人士指出，个别媒体博眼球并不代表官方态度和立场，但疫情大流行后期，中国媒体确实频频通过对比手法，彰显国内抗疫成效。

观察者网前天对比“五一”期间武汉一个音乐节热闹的场面，以及比利时布鲁塞尔一场反对疫下封锁示威活动，强调“武汉‘嗨’起来了，但反观世界，疫情形势仍令人担忧”。

对此，张家栋指出：“全世界水深火热，我们肆无忌惮拿别人的痛苦和我们的幸福做比较……从道德上讲这是不应该的，从利益上看，对我们最终也是不利的。”

他反问：“我们要树立一个强大又温和、关爱世界的形象，但却变成了一个强大蛮横、心胸狭隘的形象，这个形象是我们要的吗？”

（记者是《联合早报》北京特派员）