大陆社媒“小红书”走红 挑战台湾年轻人主体意识

强打生活与消费资讯的中国大陆社交媒体“小红书”在台湾中学生群体走红，两岸年轻人一起追星、爱美、分享好康，掀起担忧“天然独”变“潜在统”的热议。

受访学者向本报指出，相比通过外交喊话和军机绕台来“反独促统”，年轻人交流生活与时尚信息，更能拉近心理距离。虽然“亲中”未必等于“倾统”，但两岸虚拟生活圈将挑战年轻人的台湾主体意识。

“小红书”是综合网购、短视频的社交平台，成立八年，拥有超过3亿用户。许多网红和明星纷纷搭上顺风车，通过直播带货、分享产品评测、介绍旅游景点，吸引广告商赞助。

许多网友除了搜寻和追踪有兴趣的分类内容，也热络交流生活心得、分享追星追剧感想。

报道：年轻族群已出现“小红书世代”

台湾《中国时报》昨天转载文章指出，台湾被称为“天然独”的年轻世代，在大陆软实力提升的影响下，已出现一批潜在倾向统一的“小红书世代”。

综合台媒报道，许多中学生下载“小红书”手机应用，为方便搜索而学用简体字，跟着使用大陆用词如“立马”“颜值”和“学霸”。

主张台独的台湾基进党台南党部新闻部主任刘恒溦因此认为，这是一种“文化统战”和渗透。当台湾人习惯跟大陆人使用同样语言和生活方式后，中共未来将“不用一颗子弹就统一台湾”。

不过，台湾致理科技大学国贸系副教授张弘远向《联合早报》指出，文化价值超越政治意识形态，两岸的对抗不必强加在年轻人身上。

“政治无法切割两岸的文化联系，不必带着反中和统战的有色眼镜来看待两岸年轻人的消费选择和文化生活，而认定对岸的美好都是虚假的。好东西必然会吸引人。对衣食住行、流行文化的品味和感动，应该是互通的。不妨让这一代庶民文化的使用者和体验者，经过时间的筛选，找到他们的生活方式和文化经典。”

研究中国大陆和国际贸易、去年底就关注“小红书”现象的张弘远分析，大陆的抖音和小红书等短视频社交平台，正创造出全球最先进的商业模式。

“它是让孤立的年轻人找到彼此、让原子化个体找到庞大同温层的次文化，也让商家从小众市场进入到分众和大众市场。”

他认为，台湾通过教育改革和反中意识塑造的“天然独”，是缺乏现实基础的假命题。

“实际上那是建立在放大恐惧、大陆压迫和年轻人反弹的‘加工独’。如今两岸年轻人通过虚拟生活圈交流，有望拉近心理距离，重寻彼此历史和文化的联系。但两岸目前面对仇台和反中的恶意螺旋，兄弟之邦变敌我矛盾，令亲者痛仇者快。两岸需要时间解决各自的发展问题，更需要智慧来面对彼此的差异，才能开创出互不排斥的两岸新格局。”

台湾铭传大学广播电视学系主任杜圣聪则向本报指出，年轻人必然会把政治和经济社会活动脱钩。但长期来看，小红书确实可能挑战年轻人的台湾主体意识，只是目前“量能还不足”。

“从传播角度来看，这是一个涵化的过程，积累到一定程度就会形成‘质变’。好比下围棋，大陆在政治和经济生活各领域，正对台湾形成合围之势，进行围点打援。如果民进党政府的操作再出问题，包括藻礁和黑道风暴处理不当，就可能在国家认同和台湾主体意识上失去年轻人的拥护，甚至走下神坛。”

（记者是《联合早报》台北特派员）