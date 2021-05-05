菲印不满港府强制外佣接种疫苗 林郑态度放软称将咨询更多意见

林郑月娥指要求全港外佣强制检测或接种疫苗，是因为有个案涉及外佣，加上她们需要照顾长者和幼儿，因此政府在风险评估上采取这项措施。

香港特区政府日前透露拟强制续约或签新约的外籍女佣打疫苗，引发菲律宾和印尼政府不满。特首林郑月娥昨天态度软化，表示会再咨询多个外佣赴港工作的外国驻港领事馆及雇主意见，目前未有定案。

菲律宾外长洛钦其后在社交网站贴文，对林郑月娥的讲话表示欢迎。他形容林郑的反应迅速和明智，赞扬对方是“鸦片战争以来香港最好的领导人”，对此表示感谢。

林郑月娥是在昨早出席行政会议前，主动向记者作出上述表态。她说：“要求外佣在续约或新签合约强制接种疫苗，这是以往很少推行的。所以我听到社会意见后，已要求劳工及福利局重新检视，考虑可行性，与专家和外佣来源地国家总领事商量是否可以做，会否产生其他问题。”

至于当局要求全港外佣在本周日或之前完成强制检测，林郑月娥否认此举有歧视，强调是以风险评估而作出决定。

林郑月娥指出，目前四起流入香港社区的变种病毒个案，有两起涉及外佣；加上外佣有星期天聚会习惯，工作也要照顾长者和幼儿，因此在风险评估上需要采取措施。

她举例说，香港院舍员工要照顾长者，也需要每两星期接受检测，可见防疫措施是按风险进行。“按风险评估，外佣要接受强制检测是完全符合一直的抗疫政策，不存在对某一群组歧视。事实上对外佣也是一种保护，对外佣雇主也是保障。”

林郑月娥表示，上周六单日总检测量超过17万，目前已经有10多万名外佣完成检测。加上有数万名外佣已经完成疫苗接种，可以获豁免检测，她有信心在本星期天前完成所有外佣的强制检测工作。

香港抗疫一直未能清零，上星期四社区更出现首起源头不明变种病毒案例，为一名菲佣，意味着香港很有可能有变种病毒株的隐形传播链。港府随即要求全港37万外佣须于本星期天前完成强制检测，并且预告续约或签新约的外佣可能要接种疫苗。

但港府计划强制新来港和续约的外佣接种疫苗的做法，几乎触发外交风波。菲律宾外长洛钦批评相关措施涉及不公及歧视，认为如果这样做，就应该强制所有到港工作的外籍人士都要接种疫苗。

印尼驻港总领事馆之后也暗批港府事前没有咨询该国意见，指若接种疫苗成为在港工作的必须条件，其他非本地劳工也必须接受。

香港医院管理局员工阵线与13个外佣团体昨天也发表联署声明，批评拟强制接种疫苗等同利用生计“勒索”外佣，并认为劳工及福利局长罗致光毫不忌讳地明言外佣可另谋高就，态度傲慢不堪。

声明称，针对工作性质或种族“一人染疫、全体强检”的做法，前所未有且缺乏客观基础；并且表明绝不同意港府带头歧视，欺压社会上最弱势一群，也绝不能接受以外佣的工作生计作要胁，剥夺个人自由。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，外国至今没有一个国家强制要求外佣打疫苗。港府的做法难免令在港的外佣觉得不公平，质疑为何不强制本地人打疫苗，而只是针对外佣。

陈伟强认为，港府应该在推出措施前，向相关的外国驻港领事馆“摸底”。目前在菲印政府提出反对后才改口，除了没有面子，也反映当局处事考虑不周。他预料港府日后只会鼓励外佣打疫苗，而不是初期提出的强制打疫苗。