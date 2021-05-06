G7考虑美国提议 建立磋商机制携手抗中

（伦敦综合讯）七国集团（G7）正考虑美国提出建立磋商机制的提议，以协调对抗白宫所认定的中国“经济胁迫”。

七国集团外长在当地时间本月3日于伦敦举行面对面会议。

彭博社引述一名不愿具名官员透露，一份文件在会议召开之前已经在传阅。美国国务院一位不愿透露姓名的高级官员则称，会议花了约90分钟讨论中国试图通过“一带一路”倡议或“经济威胁”来影响个别国家及个人的行为。

一名外交官说，美国希望建立一个让七国集团及其它利益攸关方参与的磋商机制，以便各方能对中国的行动做出协调一致的回应，同时借这个机制来增强七国集团的韧性。

报道也说，当下七国集团成员国德国、意大利和法国已开始向美国靠拢，并对中国采取较强硬立场。

作为七国集团会议东道国，英国希望在对华政策上保持平衡，在批评中国侵犯人权的同时，也在气候变化等领域敞开合作大门，英国首相约翰逊也要避免让七国集团会议被视为反华会议。

英国已经脱离欧盟，要自行与全球多国达成贸易协议。其他欧洲国家也在走钢索，一方面批评中国人权问题，另一方面也不愿将这个主要经济伙伴拒之门外。

七国各有各的应对方式

据法新社分析，多数七国集团成员国在对华问题上都有共同关切，但各有各的应对方式。

日本与中国因历史遗留的问题而曾经关系紧张，但中国是日本的邻国又是主要贸易伙伴，日本一直没有加入西方的制裁行动，以免煽起日中紧张关系。

意大利被视为对中国最友好的西方国家之一。2019年，意大利在一带一路倡议下，与中国签署多项基础设施建设协议。但意大利今年3月与欧盟成员国行动一致，就新疆维吾尔族人权问题召见中国驻意大利大使。

另据彭博社引述知情人士透露，七国集团外长会议上还讨论了一项提议，即成立一个名为“香港之友”的组织，分享有关香港的信息与关注的议题。

七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。轮值主席国英国今年邀请澳大利亚、韩国、印度、文莱以及南非外长参加会议。