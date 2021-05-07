台海局势 外长会议发表公报：G7首度支持台湾参与世卫组织及世界卫生大会 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 七国集团（G7）外长会议昨天发表公报，首度支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）及世界卫生大会（WHA）。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 七国集团（G7）外长会议昨天发表公报，首度支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）及世界卫生大会（WHA），并强调台海和平稳定的重要性，台湾总统府和外交部诚挚感谢G7成员国对台湾的坚定支持。总统府发言人张惇涵说，这是G7外长会议公报首度列入台湾，显见国际社会对台湾抗疫成就的肯定，以及对区域和平稳定的高度关注，显示台湾透过民主制度、人民团结一致的防疫成功，获得国际社会的高度肯定；更再次印证台海的和平稳定，已经从两岸关系的范畴，提升至印太区域，甚至成为全球高度关注的焦点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 两岸关系 G7 七国集团外长会 世界卫生组织 世界卫生大会 台湾 国际组织 台海 防疫 路透社： 国药疫苗临床试验显示严重副作用低 世卫专家对该数据“信心非常低” 华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益