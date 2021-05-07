外长会议发表公报：G7首度支持台湾参与世卫组织及世界卫生大会

七国集团（G7）外长会议昨天发表公报，首度支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）及世界卫生大会（WHA），并强调台海和平稳定的重要性，台湾总统府和外交部诚挚感谢G7成员国对台湾的坚定支持。

总统府发言人张惇涵说，这是G7外长会议公报首度列入台湾，显见国际社会对台湾抗疫成就的肯定，以及对区域和平稳定的高度关注，显示台湾透过民主制度、人民团结一致的防疫成功，获得国际社会的高度肯定；更再次印证台海的和平稳定，已经从两岸关系的范畴，提升至印太区域，甚至成为全球高度关注的焦点。