中国政情 中国强烈谴责G7外长 公然插手中国内部事务 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国“强烈谴责”七国集团（G7）对中国进行没有事实依据的指责，指该集团公然插手中国的内部事务，是对国际关系准则的肆意破坏。据北京日报客户端报道，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上针对G7外长会后发表的公报作出上述回应。被视为6月G7峰会预热的G7外长会，周三在英国首都伦敦闭幕，英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本的外交最高官员在公报中“鼓励”中国“建设性地参与以规则为基础的国际体系”，并承认应对气候变化、确保生物多样性、疫情后经济复苏等问题，符合包括中国在内的各方利益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 七国集团外长会 中国外交部 汪文斌 西藏 新疆 台湾 香港 人权 民主 公报 谴责 路透社： 国药疫苗临床试验显示严重副作用低 世卫专家对该数据“信心非常低” 华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益