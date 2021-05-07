中国强烈谴责G7外长 公然插手中国内部事务

中国“强烈谴责”七国集团（G7）对中国进行没有事实依据的指责，指该集团公然插手中国的内部事务，是对国际关系准则的肆意破坏。

据北京日报客户端报道，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上针对G7外长会后发表的公报作出上述回应。

被视为6月G7峰会预热的G7外长会，周三在英国首都伦敦闭幕，英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本的外交最高官员在公报中“鼓励”中国“建设性地参与以规则为基础的国际体系”，并承认应对气候变化、确保生物多样性、疫情后经济复苏等问题，符合包括中国在内的各方利益。