被指发表反体制文章 中央党校教授被批“两面人”退出微博

中共中央党校党建部教授刘玉瑛一条有关加拿大医疗福利的贴文招来争议，有网民认为这篇博文意在暗讽中国医疗制度不公平。

在被一些网民批为“两面人”后，中共中央党校党建部教授刘玉瑛前天宣布退出微博。有关人士分析，随着中国与西方国家价值观对峙加剧，中国国内与官方意识形态不符的言论空间将受到进一步挤压。