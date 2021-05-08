中国政情 被指发表反体制文章 中央党校教授被批“两面人”退出微博 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM 一些网民对刘玉瑛进行上纲上线的指控，但分析人士认为她应不会受到像前教授蔡霞那样的严厉处分。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中共中央党校党建部教授刘玉瑛一条有关加拿大医疗福利的贴文招来争议，有网民认为这篇博文意在暗讽中国医疗制度不公平。在被一些网民批为“两面人”后，中共中央党校党建部教授刘玉瑛前天宣布退出微博。有关人士分析，随着中国与西方国家价值观对峙加剧，中国国内与官方意识形态不符的言论空间将受到进一步挤压。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国医疗 中央党校 刘玉瑛 自由派 微博 关闭 教授 小粉红 价值观对峙 官方意识形态 言论空间 五天内第二起偷渡事件 大陆男子划橡皮艇抵金门 选秀“倒奶”风波 爱奇艺与蒙牛道歉