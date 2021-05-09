就多边主义展开“定义之争” 中美安理会会议再交锋

中美越演越烈的分歧，令要求联合国安理会扩增常任理事国席位的呼声高涨；受访学者认为，中美竞争的长期化，可能对联合国机制造成重大伤害。

继中美阿拉斯加对话后，中国前天（5月7日）同俄罗斯在联合国安理会高级别会议上，再次与美国正面交锋，就多边主义展开“定义之争”。中国外长王毅三次敦促各国践行“真正的多边主义”，强调国际规则不是少数国家的专利；美国国务卿布林肯则提出，人权和尊严必须是国际秩序的核心。

中美越演越烈的分歧，令要求联合国安理会扩增常任理事国席位的呼声高涨；受访学者认为，中美竞争的长期化，可能对联合国机制造成重大伤害。

在联合国安理会本月轮值主席国中国的倡议下，安理会前天以视频方式举行高级别会议。会议由中国外长王毅主持，出席者包括美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫，以及英国、法国、印度、越南等国代表。

这是王毅和布林肯在3月的阿拉斯加会议上剑拔弩张后，首次在线上会面。中美在会上多次不点名批评对方违反多边主义精神，作为中国战略协作伙伴的俄罗斯也加入战场，令中俄越加紧密的抗美阵线受到关注。

王毅在会上三次强调，必须践行“真正的多边主义”；他在开场时以四点主张阐明多边主义的中国定义，表明当代的多边主义与“单边主义绝不相容”，并且呼吁各国推动多边主义“扬帆再启航”，联合国“重整行装再出发”。

王毅强调，多边主义的核心是推动国际关系民主化，国际规则不是少数国家的专利和特权，不能搞例外主义和双重标准。各国要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。

在美国被多国指责囤积冠病疫苗的背景下，王毅提醒各国聚焦行动，不要坐而论道；大国尤要发挥表率作用，带头提供全球公共产品。

王毅也呼吁各国尊重多样，不要唯我独尊；各国都需要走符合本国国情的发展道路，以意识形态割裂世界，与多边主义的精神背道而驰。

拉夫罗夫的讲话内容与王毅相呼应。他以美国总统拜登去年提出的“民主峰会”为例，抨击西方利用排他的集团和圈子制定新规则，并强加在他人身上。他说，这类峰会只会加深国际上裂缝，而多边主义必须在同仁关系（collegial）基础上才能发展。

布林肯吁捍卫和重振现有国际秩序

布林肯在发言时则为多边主义提供了不同的定义，提出人权和尊严必须是国际秩序的核心，并呼吁各国捍卫和重振现有的国际秩序。

他表明，美国愿意在冠病疫情和气候变化等全球重大挑战上，与任何国家合作，包括与美国存有严重分歧的国家。与此同时，在其他国家破坏国际秩序、对大家达成共识的规则视而不见、肆意违反时，美国会继续强力抵抗。

布林肯说，各国首先必须履行承诺，遵守包括国际人道法在内的国际法。“美国不是为了打压其他国家才寻求捍卫这个以规则为基础的秩序。这个我们协助建立和维护的国际秩序也让我们最激烈的竞争者崛起。我们的目标纯粹是维护、捍卫和重振这个秩序。”

在阐述多边主义的核心时，布林肯说，一些人辩称政府在其境内做的事是自家的事，人权也是主观的价值观，因社会的差异而有别。“施加国内司法权并不给任何国家一张奴役、折磨、使人消失、种族清洗，或在任何其他方面违反人权的空头支票”。

布林肯也间接就南中国海问题批评中国。他说，尊重主权平等原则是联合国的基础；一个国家若有意重划他国的边境，或通过胁迫手段解决领土纷争，就是不尊重这项原则。这些充满敌意的行为，也会威胁国际和平和安全。

安理会非常任理事国 呼吁扩增常任理事国席位

中美俄的交锋引起了安理会非常任理事国有关扩增常任理事国席位的呼声。目前安理会只有五个常任国，分别是中国、美国、俄罗斯、法国和英国。非常任国指现有制度过时，并会削弱安理会机制。

联合国大会会议主席博兹基尔批评，安理会在许多纠纷中的“失败”，根本原因在于其理事国，“尤其是常任理事国”之间存在差异。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，中美竞争和冲突的长期化，会给联合国机制带来重大的冲击和伤害。最令人担忧的是，“美国把联合国转化为抑制和打击中国的战场，在联合国逢中必反”。