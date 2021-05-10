人口普查数据延至明天公布 学者预测中国人口增速将明显放缓

上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员李健接受《联合早报》访问时预测，随着大城市新生儿数量减少，人口老龄化态势加剧，中国人口将在10年内达到峰值，此后逐渐萎缩。

原定4月上旬出炉的中国人口普查数据，最终敲定在明天（5月11日）公布。受访学者预测，中国人口增速将明显放缓，并在10年内迎来负增长拐点。中国政府接下来可能全面放开生育限制，并出台更多政策鼓励生育，减缓人口老龄化进一步加剧的负面影响。

中国国务院新闻办公室昨天宣布，将于明早10时举办新闻发布会，介绍第七次全国人口普查主要数据结果。参加发布会的官员，包括中国国家统计局局长宁吉喆和副局长李晓超，他们也分别是此次人口普查领导小组的副组长和办公室主任。

中国每10年进行一次全国人口普查，最近一次普查于去年11月展开，12月底结束。国家统计局原定于4月上旬公布数据，不料到了4月中旬，统计局发言人却称因“准备工作增加”，须推迟公布数据。

人口普查数据罕见地延迟公布，引发坊间各种猜测。英国《金融时报》上月底报道，普查结果显示中国总人口不足14亿，是1950年代末大饥荒以来首次减少。国家统计局随后披露，中国人口去年继续保持增长，间接反驳报道。

专家：避免老龄化不可逆 须进一步出台鼓励生育政策

上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员李健接受《联合早报》访问时预测，去年全国人口仍将维持增长，但增速明显放缓。随着大城市新生儿数量减少，人口老龄化态势加剧，中国人口将在10年内达到峰值，此后逐渐萎缩。

李健指出，如今上海户籍人口老龄化程度已超过40％，中国其他大城市也面对同样问题。政府得进一步放开生育限制，并出台鼓励生育政策，否则中国可能像日本一样，陷入不可逆的人口老龄化。“这不仅是人口红利消失和养老负担加重，还会导致整个社会活力不足，年轻人也丧失奋斗精神。”

面对人口老龄化加剧的挑战，中国在2016年全面放开“二孩政策”，只要是合法夫妻就享有生育第二胎的权利。但四年多过去，全国不仅没有迎来生育高峰，一些城市还出现新增户籍人口减少。北京上月公布的统计数据显示，去年全市户籍人口出生数为10万零368人，比2019年减少24.3％，创下10年来新低。

中国人口与发展研究中心研究团队去年11月预测，中国人口将在2027年达到14亿1700万的峰值，此后开始减少；2035年降至14亿零300万人，2050年降至13亿2100万人。

重庆大学经济学教授兼宁波诺丁汉大学讲座教授姚树洁受访时也预计，中国人口峰值五年内就到来。他说，即便不看人口普查数字，光是小学新生人数就足以反映出生人口减少的严峻形势。根据上月出炉的深圳统计公报，全市小学招生人数连续两年下降，降幅还从前年的1％扩大到去年的6.5％。

中国央行上月中旬发表跨界工作论文警告，中国人口形势已经逆转，此后人口衰减的速度将超乎想象，教育和科技进步也难以弥补人口下降。论文建议全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难。

姚树洁认为，未来全面放开生育限制已成定局，但依然难以改变年轻人不愿婚育的大势，尤其是在生活成本高、压力大的一线城市。“政府可出台政策，给妇女更长产假、更多资金补贴，但这些只是短期利好。更关键的是要解决住房、教育、医疗等配套服务资源不足的问题，才能消除年轻家庭对养育子女的长期顾虑。”

（记者是《联合早报》上海特派员）