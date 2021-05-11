虽有七国集团和美外长支持 台未获邀请以观察员身份参加世卫大会

受访专家向《联合早报》指出，关键是中国大陆不接受“以疫谋独”，美国和七国集团也始终没有联合提案，只对台湾提供道义上的支持。台湾若要重回世卫大会，必须恢复两岸对话。

世界卫生大会（WHA）与会者昨晚（5月10日）报名截止。尽管有七国集团（G7）和美国外长先后公开支持，台湾仍未接获以观察员身份与会的邀请函，连续第五年被拒于世卫门外。

受访专家向《联合早报》指出，关键是中国大陆不接受“以疫谋独”，美国和七国集团也始终没有联合提案，只对台湾提供道义上的支持。台湾若要重回世卫大会，必须恢复两岸对话。

世卫大会本月24日至6月1日在瑞士日内瓦以视讯方式举行，自2017年以来不再受邀的台湾若要参与会议，必须在欧洲时间昨天下班前（亚洲时间昨晚10时）收到邀请函并完成报名注册。

本月6日，七国集团外长会议发表公报，首度通过联合声明方式，力挺台湾参与世界卫生组织（WHO）和世卫大会。隔天，美国国务卿布林肯呼吁世卫总干事谭德塞，让台湾“立即获邀”以观察员身份参与世卫大会。

台外交部：争取与会权利会奋战到最后一刻

台湾外交部发言人欧江安昨午受询时回复《联合早报》，世卫大会昨天已通知受邀与会者要完成线上注册，而台湾还没收到出席世卫大会的邀请函。“外交部会持续与卫生福利部共同努力，奋战到最后一刻，尽全力争取我方与会的权利。”

台湾外交部次长田中光昨天在立法院内政委员会备询时，针对没收到邀请函表示“WHA会议是24日，到23日晚上还来得及”。面对立委追问美国有没有提案？田中光回应“今年会往这方向”，间接呼应坊间对美国“有呼吁没行动”“口惠而实不至”的质疑。

据退休资深外交官介文汲告诉本报，在报名截止后，台湾确实仍有受邀的弹性空间；但在中国大陆反对，以及世卫组织会员以大陆邦交国占绝大多数的情况下，机会很渺茫。

介文汲曾任台湾驻新西兰代表，曾在2009年至2011年参与推动台湾以“中华台北”名义成为世界卫生大会观察员。

他说，台湾要以观察员身份参与世卫大会，首先要有会员国提案；经过关键会员国如中美在幕后协商，没有异议后，世卫组织总干事就可发邀请函。

“但只要任何会员国有反对的声音，就得经过大会表决的流程，让194个会员国以简单多数表决通过。”

介文汲指出，世卫大会观察员地位“并不能反推回来变成会员国”，因为观察员未必是主权国家，也包括一些非政府组织。

“在马英九总统执政第二年的2009年，台湾首次成为观察员，并一连八年参与WHA，大陆当时也认为没有抵触一个中国原则的立场。关键是台湾当时承认九二共识，两岸有对话和互信。如果民进党政府认为重回WHA比较重要，就要再思如何恢复两岸对话与互信。这是既简单又明显的选择，问题是要不要做？”

亚太和平研究基金会首席顾问赵春山教授也向本报指出，美国和七国集团只有呼吁没有提案，台湾不能寄希望于他们的善意和“道义上的支持”。

“大陆反对台湾参与国际组织，关键理由是不接受‘以疫谋独’。两岸已经五年官方零交流，解铃还须系铃人，台湾必须化大陆的阻力为助力，通过恢复两岸对话，争取重回国际组织的空间。”

台湾防疫有成，截至昨天，在2385万人口中，只有1199起冠病确诊病例。昨天新增15起病例，其中11起是境外输入。

（记者是《联合早报》台北特派员）