国务院原副秘书长江小涓：中南海决策须由高层拍板突破障碍

中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，她说，一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。

中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，强调高层的意愿和意志在决策中非常重要。一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。