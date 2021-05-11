中国政情 国务院原副秘书长江小涓：中南海决策须由高层拍板突破障碍 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 中国国务院原副秘书长江小涓近日发表《江小涓学术自传》披露，许多问题靠讲理论讲理念也不能彼此说服，因此在充分听取各方面意见后要由高层定夺。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，她说，一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，强调高层的意愿和意志在决策中非常重要。一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 江小涓 国务院副秘书长 中南海 港首起社区感染变种冠病 印裔男与菲女友涉瞒报行踪被捕 调查：经济压力及空间不足 港近六成受访者表示不愿生育