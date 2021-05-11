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国务院原副秘书长江小涓：中南海决策须由高层拍板突破障碍

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年5月11日 5:00 AM

中国国务院原副秘书长江小涓近日发表《江小涓学术自传》披露，许多问题靠讲理论讲理念也不能彼此说服，因此在充分听取各方面意见后要由高层定夺。（互联网）
中国国务院原副秘书长江小涓近日发表《江小涓学术自传》披露，许多问题靠讲理论讲理念也不能彼此说服，因此在充分听取各方面意见后要由高层定夺。（互联网）

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中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，她说，一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。

中国国务院原副秘书长江小涓近日披露中南海决策过程，强调高层的意愿和意志在决策中非常重要。一些重要决策若没有高层拍板，就难以突破理念和利益的障碍，也难以承担相应的改革成本。

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