社交平台贴唐诗《焚书坑》 美团创办人王兴被指暗讽政府

在中国外卖巨头美团因涉嫌垄断行为被中国监管部门立案调查之际，其创办人王兴在社交平台上引用唐诗《焚书坑》，被外界视为是在暗讽政府。王兴随后删除贴文并辩称，发诗是为提醒自己，最大的敌人可能不是竞争对手，而是没有关注到的公司和模式。

综合《星岛日报》、香港01和《香港经济日报》报道，王兴上周四在他创立的“饭否”平台上，转发了唐代诗人章碣的《焚书坑》，诗文写道：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”