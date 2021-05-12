中国政情 社交平台贴唐诗《焚书坑》 美团创办人王兴被指暗讽政府 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在中国外卖巨头美团因涉嫌垄断行为被中国监管部门立案调查之际，其创办人王兴在社交平台上引用唐诗《焚书坑》，被外界视为是在暗讽政府。王兴随后删除贴文并辩称，发诗是为提醒自己，最大的敌人可能不是竞争对手，而是没有关注到的公司和模式。综合《星岛日报》、香港01和《香港经济日报》报道，王兴上周四在他创立的“饭否”平台上，转发了唐代诗人章碣的《焚书坑》，诗文写道：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王兴 美团 反垄断 阿里巴巴 唐诗 《焚书坑》 二选一 读书 股价 港府经评估后 不强制外佣申请签证须接种冠病疫苗 去年共捐赠120亿元人民币 黄峥第一次成为中国首善