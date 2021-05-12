中国政情

社交平台贴唐诗《焚书坑》 美团创办人王兴被指暗讽政府

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月12日 5:00 AM

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在中国外卖巨头美团因涉嫌垄断行为被中国监管部门立案调查之际，其创办人王兴在社交平台上引用唐诗《焚书坑》，被外界视为是在暗讽政府。王兴随后删除贴文并辩称，发诗是为提醒自己，最大的敌人可能不是竞争对手，而是没有关注到的公司和模式。

综合《星岛日报》、香港01和《香港经济日报》报道，王兴上周四在他创立的“饭否”平台上，转发了唐代诗人章碣的《焚书坑》，诗文写道：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”

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