连续第五年未获邀参加世卫大会 台谴责大陆将政治凌驾于健康人权

中国大陆外交部称先前已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排，台湾外交部斥此说悖离事实与国际认知，强烈谴责大陆将政治凌驾于健康人权之上的霸道行径。

世界卫生组织（WHO）连续第五年未邀请台湾参与世界卫生大会（WHA），中国大陆外交部称先前已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排，台湾外交部斥此说悖离事实与国际认知，强烈谴责大陆将政治凌驾于健康人权之上的霸道行径。

世界卫生大会将于本月24日到6月1日在瑞士日内瓦以视讯方式举行。台湾卫生福利部长陈时中昨天表示，在世界卫生大会开会期间，台湾会透过视讯和理念相近国家进行多边或双边会谈。

台湾原本被视为防疫模范，但因华航诺富特饭店未严格遵照防疫规定，导致冠病疫情日渐扩大，昨天单日又出现七起本土病例，其中六起感染源不明。兼任中央流行疫情指挥中心指挥官的陈时中宣布，台湾已经进入社区感染阶段，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二级，原则上停办室外500人以上和室内100人以上的集会活动。

七国集团（G7）外长会议本月6日首度发表公报支持台湾参与世卫组织和世卫大会，美国国务卿布林肯7日也呼吁世卫组织秘书长邀请台湾以观察员身份参与世卫大会，法国参议院上周史无前例以304票同意、零票反对通过应让台湾参与国际组织。囿于两岸关系僵局未解，台湾今年仍未获邀参与世卫大会。

大陆外交部发言人华春莹前天指责布林肯的声明严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，大陆表示强烈不满和坚决反对。

华春莹说：“事实上没有谁比我们更加关心台湾同胞的健康福祉。”疫情发生以来，大陆最先邀请台湾地区的卫生专家赴湖北武汉考察，分享了13次共计52份防疫资料，多次向台湾通报疫情防控最新消息，包括在大陆确诊台湾居民的资讯，并专程通报大陆与世卫组织分享病毒基因序列和获取相关基因序列途径的资讯。

但台湾外交部长吴钊燮昨天连发三则推文，强烈指责大陆上述说法是无耻的谎言，只不过是再次证明大陆只会说谎。

他强调，中共政权不能替台湾发言，因为他们没有一天统治过台湾，北京的主张只不过是威权扩张主义。“台湾是一个民主国家，只有经人民自由选出的政府，才能代表台湾人民，呼吁WHO做正确的决定：让台湾参加。”

执政的民进党感谢各国勇于表态支持，强力谴责大陆无理蛮横的阻挠。在野国民党表示遗憾，呼吁蔡政府拿出具体办法解决，并提及国民党执政时和对岸取得政治互信，顺利八年获得世卫大会门票。

昨天七例单日新增最多

台湾昨天新增七例本土冠病确诊病例，为疫情以来单日新增最多，新北市有一人，宜兰有五名在游艺场的群聚感染，这六例感染源不明，另一名是染疫的华航机师家属。华航诺富特群聚感染事件，目前己有35人确诊。

陈时中说，五名群聚感染和华航机师关系不高，为因应内部出现感染源不明本土病例致社区感染风险增加，自即日起至6月8日提升疫情警戒至第二级。

总统府发言人张惇涵转述总统蔡英文的话强调，台湾守住疫情防线一年多，在陆续施打疫苗的现在更不能失守，期盼中央地方共同合作，团结一心，同舟共济，共同落实防疫。

行政院长苏贞昌昨天前往中央流行疫情指挥中心视察后表示，世界各国疫情再起，台湾也有新的状况，民众现在比较松懈大意。他呼吁民众收心，以严谨态度面对新疫情，也希望民众照指挥中心公布的类别尽快接种疫苗。