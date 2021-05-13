台湾增16社区病例 疫情警戒或升到第三级

台湾疫情转趋严峻，昨天（5月12日）新增16起社区病例创新高，近期可能将疫情警戒提升到第三级，到时将停止室内五人以上、室外10人以上的聚会。

台湾的社区病例一直控制在低水平，曾创下253天（去年4月12日至12月21日）和72天（2月9日至4月22日）无社区病例的亮眼纪录。但中央流行疫情指挥中心昨天公布，台湾新增21起病例，其中社区病例增加16起，病例总数达1231起。指挥中心也宣布启动防疫六大方向，强化管制措施，防堵疫情扩散。

最令人关注的是两组感染源头不明的群组，其中10起来自新北市某狮子会前会长的接触者，该前会长社交足迹甚广；三起来自宜兰县罗东游艺场群聚个案的接触者，包括30多岁银河百家乐游艺场女员工，她传染给两名家人，分别为不到10岁的侄儿和60多岁女亲友。剩下三起感染源则有待厘清。

疫情指挥中心指挥官陈时中指出，狮子会群聚感染或与同桌吃饭和一同唱歌有关，不排除通过轮流拿麦克风传播。

有待厘清感染源的新社区病例还有30多岁的华航空姐，她曾在本月5日与一名确诊机师执勤到越南，怀疑在飞航任务中遭感染。由于已进入社区感染阶段，台湾从前天至6月8日已提升疫情警戒至第二级，原则上停办室外500人以上和室内100人以上的集会活动、高铁与火车禁止站票饮食，全台医疗院所也禁止探病。

也是卫生福利部部长的陈时中昨早到立法院进行专案报告并备询时说，若现有措施和民众配合程度无法围堵疫情，会考虑在近期将疫情警戒提升到第三级。

消息一出，台湾股市笼罩恐慌气氛，一度大跌8.5%，创史上最大跌幅，在收盘时跌幅才减半。

台湾的疫情警戒分四级，至今尚未进入第三级；一旦升级，只要外出就得全程戴口罩（目前只强制在公共交通系统等八大类群聚场所戴口罩），也将停止室内五人以上、室外10人以上的聚会。陈时中也澄清，一旦提升至第三级，限制室内五人的规定指的是聚会，并非办公场所，民众无须恐慌。

疫情指挥中心发言人庄人祥指出，第三级警戒的指标是“单周出现三起社区群聚”或“单日出现10例不明感染源个案”，目前尚未达升级标准。至于第四级的指标，则是“14天内平均每天确诊超过100，半数以上找不到传染链”，到时就得封城，停止所有聚会和非必要外出。

台湾总统兼民进党主席蔡英文昨午在中常会前对全台湾信心喊话，强调防疫物资和医疗系统都充足，疫苗也会陆续到位，呼吁民众不要恐慌、警惕假信息，“团结防疫守台湾”。

另外，疫情指挥中心昨天也宣布，新加坡“近期报告多个职场、家庭群聚疫情，另报告零星感染源不明本土个案”，因此即日起从低风险调整为中低风险国家，赴台商务旅游时的居家检疫天数从五天增至七天。

（记者是《联合早报》台北特派员）