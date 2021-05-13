光顾无牌按摩店 港国安处处长蔡展鹏休假接受调查

有受访学者认为，中央政府去年大幅调整对港政策，短时间起用了一批新人，过程中难免有考虑不周，建议当局日后挑选人才要兼顾能力和品德。

被视为香港警队下一任警务处长热门人选的现任国安处处长蔡展鹏，被曝光顾无牌按摩店，已被下令休假接受纪律调查。

有受访学者认为，中央政府去年大幅调整对港政策，短时间起用了一批新人，过程中难免有考虑不周，建议当局日后挑选人才要兼顾能力和品德。

香港警务处国安处去年才成立，蔡展鹏成为首任处长。据《南华早报》前晚（5月11日）报道，他早前光顾一家按摩店时，遇到其他警员上门查牌。由于按摩院是无照经营，而蔡的身份敏感，负责的警员向上级报告，最后惊动警队最高层，知悉事件后决定要彻查，蔡展鹏被要求休假近一个月静候调查。

报道引述不具名的知情警队高级人员说，虽然光顾无照按摩店不至于被逮捕，但蔡展鹏的行为影响了香港警方的形象、损害了警队的名声，因此他可能将面临一项纪律听证。

警务处长邓炳强昨天证实，蔡展鹏被指涉及不当行为的指控，已交由有组织罪案及三合会调查科调查。蔡展鹏正在休假，不会执行工作。

邓炳强表示，事件属于内部调查，与国安公署等其他单位无关，完成后会向公务员事务局报告。他强调自己作为上司，会秉公办理，至今没收到蔡展鹏的辞职通知。

邓炳强还表示：“这件事对我们警队整体当然有影响，但是对国安处工作并没有影响，因为国安处并非一人工作，是一个团队进行。”

行政会议成员、保安局前局长叶刘淑仪表示，相信执法部门会秉公办理调查，希望大众尊重“无罪推定”原则。她认为，若蔡展鹏涉嫌违法活动，停职是应该的。

不过，民间人权阵线召集人陈皓桓在面簿上发帖批评，邓炳强迴避记者提问，拒回应事件是否涉及黄、赌及毒，“甚至令人感觉有所隐瞒”。他反问邓炳强以往常说的“犯法就是犯法”、“一定追究到底”，到同袍出事却避而不谈。

根据香港法例，涉及异性按摩师及提供全身按摩服务的场所需要领牌。有业内人士指出，由于申领过程复杂，令不少投资者却步，因而衍生许多获豁免申领牌照的按摩场所。全港约2500家按摩场所，只有约120家有申领牌照。

香港天大研究院副院长伍俊飞接受《联合早报》访问时认为，事件有正反两方面的影响。从负面角度来看，蔡展鹏是香港国安处首任处长，社会大众直觉上会认为港府用人不当，不利于国安处的形象。

但从正面角度来看，警队在事发后就下令蔡休假接受调查，反映当局一视同仁。“就算是从事国安工作的重要人物，一旦涉及到违法行为也会严处，这会增加市民对香港法治的信心。”

伍俊飞指出，由于警队仍在调查，相信事件在短期内不会有结论，但蔡展鹏应该主动辞职，以挽回警队形象。

他认为，中央政府从去年下半年开始大幅调整对港政策，在香港起用了一批新人，当时最看重的是忠诚度和能力。但由于时间匆促，过程中难免有考虑不周的情况。他建议当局日后挑选人才，要兼顾工作能力和品行操守方面的标准。

资料显示，蔡展鹏于1995年加入香港警队担任督察，主要负责保安情报及行动，去年执掌新成立的国家安全处，出任首任处长。今年初，美国宣布制裁六名中港官员，蔡展鹏是其中一人。他一度被视为警务处长接班人的热门人选。