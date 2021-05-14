中国商务部否认胡春华将替换刘鹤负责中美对话

美国《华尔街日报》昨天报道，中国正在考虑是否用更年轻的国务院副总理胡春华替换负责与美国进行全面经济对话的牵头人刘鹤，但中国商务部昨天下午否定了这一消息。

《华尔街日报》引述不具名的知情官员说，中国政府研究如何与拜登政府打交道之际，正在考虑是否替换负责与美国进行全面经济对话的中方牵头人刘鹤。若决定换人，接替者将是国务院副总理胡春华。

报道又称，中国目前还没有做出最终的人事决定，北京也有理由让刘鹤继续担任这一职务。

不过，商务部发言人高峰在昨天下午的记者会上表示，指《华尔街日报》有关中国正在考虑替换中美全面经济对话中方牵头人刘鹤的报道“不属实”。

分析人士认为，今年1月拜登政府上任后，中美关系依然紧绷，两国仍没有恢复经贸谈判。刘鹤长期负责中美经贸谈判，去年年初，中美经过艰苦谈判达成第一阶段贸易协议，外界认为刘鹤深受中国最高领导人信任。有关胡春华将取代刘鹤出任中美全面经济对话中方协调人的消息，应该只是一种分析或猜测。

另一方面，央视5月12日公布的画面显示，中共总书记习近平当日在河南南阳考察了当地依托月季、艾草等资源优势发展特色产业情况，陪同人员中有胡春华，而通常陪同习近平在各地考察的副总理刘鹤不在其中。

2017年中共十九大后，习近平在各地考察时，刘鹤大多以副总理身份陪同，而胡春华较少出现在陪同人员行列。今年以来，习近平先后考察了贵州、福建、海南、广西等地，多数场合也都有刘鹤的身影。

不过，明年将满69周岁的刘鹤预计将在明年中共二十大后退出新一届中共政治局，并在2023年“两会（全国人大、全国政协）”换届时卸下副总理职务。有消息说，现任全国政协副主席、国家发改委主任何立峰届时有可能接替刘鹤出任主管金融的副总理。

今年58岁的胡春华目前在国务院分管农业、商务、贸易、乡村振兴等工作。他毕业于北京大学，历任共青团中央第一书记、河北省长、中共内蒙古自治区党委书记。2012年中共十八大后，胡春华出任中共政治局委员、广东省委书记；2017年中共十九大后，出任中共政治局委员、国务院副总理。