中国政情

澳洲智库指中国采胁迫性政策 导致新疆出生率急降

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月14日 5:00 AM

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澳大利亚智库“澳洲战略政策研究所”指中国在新疆实行胁迫性政策，导致维吾尔族和其他少数民族的出生率急剧下降。

中国外交部昨天驳斥上述说法，并称新疆没有制定和实施针对单一少数民族的计划生育政策。

据路透社报道，澳洲战略政策研究所（ASPI）在前天发布的报告中引述中国官方数据称，中国于2017年在新疆展开控制生育率的行动后，新疆的官方出生率“前所未有地出现急剧下降”的趋势。智库自称是根据中国政府的数据，包括3月份发布的区域人口数据进行分析。

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