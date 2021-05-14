中国政情 澳洲智库指中国采胁迫性政策 导致新疆出生率急降 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 澳大利亚智库“澳洲战略政策研究所”指中国在新疆实行胁迫性政策，导致维吾尔族和其他少数民族的出生率急剧下降。中国外交部昨天驳斥上述说法，并称新疆没有制定和实施针对单一少数民族的计划生育政策。据路透社报道，澳洲战略政策研究所（ASPI）在前天发布的报告中引述中国官方数据称，中国于2017年在新疆展开控制生育率的行动后，新疆的官方出生率“前所未有地出现急剧下降”的趋势。智库自称是根据中国政府的数据，包括3月份发布的区域人口数据进行分析。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳洲 澳大利亚 新疆 中国 生育 出生率 种族灭绝 计划生育 华春莹 中国延迟发放原材料 巴西暂停生产科兴疫苗 中国公司研发mRNA疫苗 ARCoV本月30日起将在墨西哥开始三期试验